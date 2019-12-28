البرلمان القبرصي يؤكد رفضه التدخل التركي في ليبيا.. صور

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان القبرصي ديمترس سيلوريس، بمقر البرلمان القبرصي بالعاصمة نيقوسيا، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات والأوضاع في ليبيا والمنطقة.



واطلع رئيس مجلس النواب نظيره القبرصي على حقيقة الأوضاع في ليبيا، خاصة في العاصمة طرابلس، وما تقوم به القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب والتطرف والميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون المدعومة من دول خارجية وحكومة السراج المتحالفة معها.



وأكد المستشار عقيلة صالح عدم شرعية حكومة فايز السراج وانتهاء ولايتها وفقًا للاتفاق السياسي غير الدستوري وفشلها في أداء الدور المناط بها وتحالفها مع الإرهابيين والمتطرفين والأجانب ضد أبناء الشعب الليبي، كما طالب رئيس مجلس النواب بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني، واتفق الجانبان خلال اللقاء على تشكيل لجنة تواصل دائم بين البرلمانين.



وذكر الموقع الرسمي للبرلمان الليبي أن رئيس البرلمان القبرصي أكد أهمية العلاقات بين البلدين الصديقين ودعمهم للشعب الليبي وإرادته ورفضهم لوجود الإرهابيين والمتطرفين في ليبيا ورفضهم للدعم الخارجي لهذه الميليشيات والتدخل الأجنبي في ليبيا.



كما أكد رئيس البرلمان القبرصي دعمهم لمجلس النواب الليبي الجسم الشرعي والمنتخب في ليبيا، ودعمهم لتوجه مجلس النواب الليبي للاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني ودعم القوات المسلحة العربية الليبية في الحرب على الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.