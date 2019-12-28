تعليم أسيوط يكرم الفائزين في مسابقة المخترع الصغير

كرم صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم في أسيوط الطلاب الفائزين في معرض العلوم والهندسة آيسف "ISEF"2019 وتم تصعيدهم ليمثلوا المديرية فى المسابقة على مستوى الجمهورية.





جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته مديرية التربية والتعليم بأسيوط وذلك بقاعة خديجة يوسف للتدريب والدمج تحت رعاية المحافظ اللواء عصام سعد وبحضور الدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد عبدالمحسن مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.





والدكتور علي سيد عبدالجليل رئيس مجلس أمناء المحافظة، ومديحة بسطاوي منسق المديرية لمشروع "أيسف"، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، ولفيف من قيادات مديرية التربية والتعليم وأساتذة جامعة أسيوط.





وأكد "وكيل الوزارة "على أن مثل هذه المعارض والمسابقات العلمية الكبرى تثبت أن التعليم المصري ينتقل من النمط التقليدي إلى النمط الحديث القائم على البحث والابتكار، كما أنه خطوة لتنمية الإبداع والابتكار لدى الطلاب.





وأشار"فتحى "إلى إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لا يألو جهدًا في دعم ورعاية الإبداع والابتكار لدى الطلاب خلال مراحل التعليم المختلفة، وتحفيزهم للارتقاء بأفكارهم بإستخدام وسائل التكنولوجية الحديثة في البحث العلمي.





وفى سياق متصل أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمشروعات العلمية للطلاب لافتا إلى أن الكثير من الطلاب المصريين يمتلكون أفكارا وابداعات تمثل نوعًا جديرا بالاهتمام لإختراعات مميزة، منوها على أن دور المعلمين البحث على هؤلاء الطلاب ورعايتهم والارتقاء بهم.



