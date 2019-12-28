جامعة أسيوط: وفرنا للطلاب مناخا هادئا لتأدية الامتحانات ولا شكوى من مستوى الأسئلة حتى الآن

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قســــم التعليم



جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم السبت لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول والذى رافقه فيها الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من الإداريين المختصين.



وأشار رئيس



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وصرح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط بأن جولة اليوم لتفقد الامتحانات شملت اللجان المنعقدة بصالات الامتحانات الجديدة بعد تطويرها، والتى تشهد امتحانات الفرقتين الثانية والثالثة بكلية التجارة، وذلك بحضور الدكتور عبد السلام نوير عميد الكلية، وكذلك لجان كلية التجارة انتساب، ولجان كلية الحقوق شعبة اللغة الإنجليزية.



وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط إلى مرافقته كذلك لرئيس الجامعة فى جولة تفقدية للجان المنعقدة لامتحانات الفرقة الرابعة كلية الصيدل، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محروس عثمان الأستاذ بقسم الصيدلة الصناعية، وهو ما أعقبه توجه إدارة الجامعة لكلية التمريض، وذلك لمتابعة أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بحضور الدكتورة سماح عبد الله عميدة الكلية والدكتورة انتصار محمد يونس وكلية الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وأضاف نائب رئيس وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أهمية استمرار تكاتف الجهود الهادفة إلى التيسير على الطلاب والعمل على توفير جميع سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم داخل اللجان، مع تواجد أعداد كافية من الملاحظين داخل كل لجنة وكذلك وجود الأطقم الطبية لإسعاف أى حالة مرضية طارئة بين الطلاب مع نقل أية حالة للمستشفى الجامعى فى حال الحاجة إلى ذلك.وصرح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط بأن جولة اليوم لتفقد الامتحانات شملت اللجان المنعقدة بصالات الامتحانات الجديدة بعد تطويرها، والتى تشهد امتحانات الفرقتين الثانية والثالثة بكلية التجارة، وذلك بحضور الدكتور عبد السلام نوير عميد الكلية، وكذلك لجان كلية التجارة انتساب، ولجان كلية الحقوق شعبة اللغة الإنجليزية.وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط إلى مرافقته كذلك لرئيس الجامعة فى جولة تفقدية للجان المنعقدة لامتحانات الفرقة الرابعة كلية الصيدل، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محروس عثمان الأستاذ بقسم الصيدلة الصناعية، وهو ما أعقبه توجه إدارة الجامعة لكلية التمريض، وذلك لمتابعة أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بحضور الدكتورة سماح عبد الله عميدة الكلية والدكتورة انتصار محمد يونس وكلية الكلية لشئون التعليم والطلاب.وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب أن الجولة أظهرت رضا الطلاب عن جودة إخراج ورقة الأسئلة ومراعاة الصالح العام فى جداول الامتحانات المعلنة، وحرص أعضاء هيئة التدريس والمشرفين على اللجان على التعاون معهم من أجل الإجابة على استفساراتهم أو حل أية مشكلة طارئة تعترضهم خلال تواجدهم باللجنة. شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على ضرورة الالتزام بالضوابط التى أقرتها إدارة الجامعة فى مختلف الكليات، والتى تتضمن تواجد عمداء الكليات ووكلائها المختصين وأساتذة المادة الممتحنة داخل اللجان، والتأكد من تهيئة المناخ الملائم للطلاب الذى ييسر عليهم أداء امتحاناتهم بدقة وتركيز، مع أهمية المتابعة الدورية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول منذ بداية انطلاقها والاطمئنان على هدوء وانتظام اللجان.جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم السبت لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول والذى رافقه فيها الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من الإداريين المختصين.وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى اطمئنانه خلال جولته بعدد من اللجان إلى انتظام سير الامتحانات بما يعكس حرص الكليات على اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة التى تضمن حسن سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2019/ 2020.

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