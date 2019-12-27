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تعليم

جامعة أسيوط: مستعدون لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:48 م
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
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قســــم التعليم
أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019/2020 بشكل يسير والتي من المقرر أن تنطلق مع نهاية شهر ديسمبر الجارى وتمتد حتى الأسبوع الأخير من يناير القادم وذلك بكافة كليات الجامعة النظرية والعملية وكذلك المعاهد المختلفة.

وحول تفاصيل تلك الإجراءات فقد كشف "الجمال"، أنه تم تجهيز القاعات الدراسية بشكل مطور ومتقدم وذلك فى ضوء مشروع تطوير صالات الامتحانات والذي بدء العام الماضي والبالغ عددها 8 قاعات وذلك بتكلفة 10 مليون جنيه والذي تضمن إحلال وتجديد القاعات لاستيعاب أعداد الطلاب ، حيث تم تجهيز القاعات بأفضل أجهزة الإضاءة والتشطيب وكاميرات المراقبة.


وشدد على مراعاة جودة ورقة الامتحان ووضوح الأسئلة للطالب وعدم خروجها عن المناهج الدراسية المقررة للطلاب ، مع التأكيد على ضرورة وجود السادة عمداء الكليات وكذلك أساتذة المادة المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس وذلك لمتابعة أعمال الامتحان والرد على استفسارات الطلاب.

وأضاف الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس لشئون التعليم والطلاب أنه تم التشديد على الموظفين المختصين بأعمال المراقبة بضرورة اتخاذ كافة إجراءات الهدوء والانضباط داخل اللجان والتصدي بكل حزم لأي محاولة من محاولات الغش او الخروج عن انتظام اللجنة، بالإضافة إلى منع دخول المحمول مع الطلاب داخل اللجنة .

وانطلاقًا من حرص الجامعة على سلامة طلابها أثناء تأدية الامتحانات فقد كشف الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم التشديد كذلك على توفير أطقم طبية مجهزة بصيدليات داخل اللجان لمواجهة أي حالات إعياء مع توفير سيارتين إسعاف خارج اللجان لنقل الحالات إلى مستشفى أسيوط الجامعي إذا استدعى الأمر .
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