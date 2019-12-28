AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

التشكيل الرسمي لفريق زيسكو أمام الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:41 م
زيسكو
زيسكو
Advertisements
القسم الرياضي
أعلن الجهاز الفنى لفريق زيسكو يونايتد الزامبى تشكيل مواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى الثالثة من عصر اليوم، السبت، على ملعب ليفي موانا واسا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل زيسكو الزامبى كالتالي:

حراسة المرمى: جاكوب باندا.

خط الدفاع: سيمون سيلوامبا – دفيد أوينو – كليمنت موابي مولاشي - مويلا بهيري.

خط الوسط: أدريان شاما - كوندواني متونجا - جون تشينجاندو - جيسي جاكسونز.

خط الهجوم: وينستون كالينجو - قوادري كولا.

ويحتل فريق زيسكو المركز الرابع والأخير بمجموعته برصيد نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 3 نقاط .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجموعة الزمالك.. زيسكو يتعادل مع أول أغسطس 1-1 في الشوط الأول

مجموعة الزمالك.. زيسكو يتعادل مع أول أغسطس 1-1 فى أنجولا

دوري أبطال أفريقيا..الزمالك يتذيل مجموعته بعد الهزيمة من مازيمبي بثلاثية

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال أفريقيا

جلسة سريعة بين كارتيرون ولاعبي الزمالك قبل المران الأخير لموقعة زيسكو

الزمالك يصل ملعب موانا لمواجهة زيسكو الزامبي

ترشيحاتنا

خناقة شوارع في حديقة بالسعودية ونهايتها مؤسفة

الدوري السعودي | أهلي جدة يكشف حقيقة ضم فرجاني ساسي في الميركاتو الشتوي

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الزمالك وزيسكو والقنوات الناقلة

تلميذ مدرب الزمالك السابق.. من هو نونو سانتوس قاهر بيب جوارديولا ؟

عبدالله السعيد يتصدر تويتر.. ومغردون: أفضل لاعب فى مصر.. شاهد

بعد وفاة طالب.. 10 نصائح للحماية من الصعق الكهربائي في الأمطار

AdvertisementS

بعد اقترابه من الزمالك.. رضا عبد العال يوجه رسالة إلى عبد الله السعيد

الدوري السعودي | أهلي جدة يكشف حقيقة ضم فرجاني ساسي في الميركاتو الشتوي

أخبار الرياضة ليلا.. صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة جديدة..عودة عبد الله السعيد للأهلي ..مفاجأة رئيس الزمالك للاعبين

تلميذ مدرب الزمالك السابق.. من هو نونو سانتوس قاهر بيب جوارديولا ؟

كفاية حرب على صلاح.. رضا عبد العال: لو ساديو ماني فاز بجائزة الأفضل في أفريقيا ستكون مجاملة

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الزمالك وزيسكو والقنوات الناقلة

شادى محمد: البطل لا يتحجج بالأعذار وجيلنا كان يتوج ببطولة أفريقيا كل عام

دورى أبطال أفريقيا .. أشرف بن شرقى يقود هجوم الزمالك أمام زيسكو .. ومصطفى محمد على مقاعد البدلاء

دوري أبطال أفريقيا.. إذاعة أغاني الزمالك قبل مواجهة زيسكو

البطولة العربية.. موعد مباراة الاتحاد والإسماعيلي والقنوات الناقلة

مدرب بلاتينيوم لـ صدى البلد: أشجع الزمالك وقادرون على هزيمة الأهلي.. فيديو

عبدالله السعيد يتصدر تويتر.. ومغردون: أفضل لاعب فى مصر.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشارع الثقافى بجازان.. تحفة فنية من وحى الخيال بأرض السعودية

من الأجمل.. هنادي مهنا و راندا رياض بنفس الإطلالة في خطوبتيهما

طولها 15 سم.. استخراج جزرة من بطن مسن بقنا