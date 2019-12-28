التشكيل الرسمي لفريق زيسكو أمام الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

أعلن الجهاز الفنى لفريق زيسكو يونايتد الزامبى تشكيل مواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى الثالثة من عصر اليوم، السبت، على ملعب ليفي موانا واسا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا.





وجاء تشكيل زيسكو الزامبى كالتالي:





حراسة المرمى: جاكوب باندا.





خط الدفاع: سيمون سيلوامبا – دفيد أوينو – كليمنت موابي مولاشي - مويلا بهيري.





خط الوسط: أدريان شاما - كوندواني متونجا - جون تشينجاندو - جيسي جاكسونز.





خط الهجوم: وينستون كالينجو - قوادري كولا.



