AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس الوزراء الجزائري المكلف: يجب العمل معا لتجاوز التحديات

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:57 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
أكد رئيس الوزراء الجزائري المكلف، عبد العزيز جراد، أن البلاد "أمام تحديات اقتصادية واجتماعية يجب العمل معا من أجل رفعها".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن جراد قوله في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون: "استقبلت اليوم من طرف رئيس الجمهورية، و كلفني بتشكيل حكومة وأشكره جزيل الشكر على هذه الثقة".

وأضاف "نحن اليوم أمام تحدي كبير من أجل استرجاع الثقة في مجتمعنا"، مؤكدا ضرورة العمل معا مع كل كفاءات الوطن وإطارات البلاد و المواطنين و المواطنات "من أجل رفع التحديات الاقتصادية و الاجتماعية والخروج من هذه المرحلة الصعبة".

وأعرب جراد عن يقينه "أن ما يحتويه برنامج رئيس الجمهورية يمكننا من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا".

وكان الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أصدر قرارا بتكليف عبدالعزيز جراد بتشكيل الحكومة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يهنئ عبد المجيد تبون بانتخابه رئيسا جديدا للجزائر

رئيس البرلمان العربي يهنئ الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون

عبد المجيد تبون .. هل سينجح الرئيس الجزائري الجديد فى إخماد نيران الشارع؟

أقاله بوتفليقة من رئاسة الحكومة فخلفه في حكم البلاد.. من هو عبد المجيد تبون رئيس الجزائر الجديد؟

يؤدي اليمين الدستورية غدًا.. تحديات صعبة بانتظار الرئيس الجزائري الجديد

عبدالمجيد تبون يصل قصر الأمم لتأدية اليمين الدستورية رئيسا للجزائر

ترشيحاتنا

عادت لـ مطار القاهرة.. عطل فني مفاجئ في طائرة مصر للطيران المتجهة إلى نيجيريا

3 أسرار وراء رشاقتها.. 10 صور تكشف جمال أميرة فتحي في عيد ميلادها

عاش يتيمًا وصارع السرطان| مواقف مأساوية لـ عبد المنعم مدبولي في ذكرى ميلاده

خناقة شوارع في حديقة بالسعودية ونهايتها مؤسفة

تحرك برلماني عاجل بشأن تكليف خريجي كلية الصيدلة دفعة 2018

بجنيه واحد.. 3 وصفات طبيعية للتخلص من النمل في دقائق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التنمر على أبنائها.. 10 إطلالات تكشف أناقة دعاء فاروق بالحجاب

الشارع الثقافى بجازان.. تحفة فنية من وحى الخيال بأرض السعودية

من الأجمل.. هنادي مهنا و راندا رياض بنفس الإطلالة في خطوبتيهما