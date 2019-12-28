رئيس الوزراء الجزائري المكلف: يجب العمل معا لتجاوز التحديات

أكد رئيس الوزراء الجزائري المكلف، عبد العزيز جراد، أن البلاد "أمام تحديات اقتصادية واجتماعية يجب العمل معا من أجل رفعها".





ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن جراد قوله في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون: "استقبلت اليوم من طرف رئيس الجمهورية، و كلفني بتشكيل حكومة وأشكره جزيل الشكر على هذه الثقة".





وأضاف "نحن اليوم أمام تحدي كبير من أجل استرجاع الثقة في مجتمعنا"، مؤكدا ضرورة العمل معا مع كل كفاءات الوطن وإطارات البلاد و المواطنين و المواطنات "من أجل رفع التحديات الاقتصادية و الاجتماعية والخروج من هذه المرحلة الصعبة".





وأعرب جراد عن يقينه "أن ما يحتويه برنامج رئيس الجمهورية يمكننا من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا".



