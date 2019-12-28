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برلمان

«دفاع النواب» تشيد بخطة الداخلية لتأمين الكنائس والمنشآت الهامة خلال أعياد الميلاد

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:03 م
تأمين الكنائس
تأمين الكنائس
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ماجدة بدوى
أشاد اللواء خالد خلف الله ، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ، بالخطة الأمنية الاستراتيجية التى اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لتأمين الكنائس والمنشآت الهامة خلال أعياد الميلاد والاحتفال برأس السنة ودور العبادة ، مؤكدا أن الشرطة المصرية دائما لديها الذراع الطولي وقادرة علي حماية امن البلاد من الداخل.

وأضاف عضو دفاع النواب في بيان له اليوم بان وزارة الداخليه شهدت طفرة كبيره في خلال الفترة الماضية سواء في تنويع الخطط الاستراتيجية التي أقرها الوزير الكفء اللواء محمود توفيق ، اوالمستوي القتالي والمعلوماتي لدي أجهزة الأمن والمعلومات بالوزارة وعلي راسها قطاع الأمن الوطني ، الذي ساهمت تحركاته ومعلوماته في دحض وافشال العديد من المؤامرات والعمليات الإرهابية والإجرامية داخل البلاد.

وأضاف : ما نراه من التكثيف الامني والتواجد الشرطي بعموم الجمهوريه يؤكد باننا لدينا شرطة وطنية علي أعلي مستوي وقادرة علي حماية امن الوطن من اي تهديدات.

وناشد خلف الله جموع المواطنين اتباع التعليمات الأمنية التي تعلنها الداخلية من حين لاخر ، لحمايتهم ومنع تعرضهم للاخطار ، مؤكدًا بان مجلس النواب لديه ثقه كامله في جهاز الشرطة وقياداته في جميع الادرارات.

وكانت وزارة الداخلية وكافة مديريات الأمن قد شهدت إنتشارًا أمنيًا مُكثفًا بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء.

جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادًا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. 

وشملت الخطط الأمنية، تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الإرتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.
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