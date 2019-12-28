AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

60 دقيقة.. الزمالك يتراجع أمام هجمات زيسكو.. وكارتيرون يدفع بـ مصطفى محمد بدلا من أوناجم

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:22 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
Advertisements
حسن العمدة
انتهت 60 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وزيسكو بالتعادل السلبي، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم فى الجولة الثالثة ، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

وتراجع الزمالك فى بدايه الشوط الثاني بعد بالضغط المتواصل من لاعبي زيسكو يونايتد ، وخاصة امام العرضيات التي يتسلح بها الفريق الزامبي.

وهدد وينستون كالينجو مهاجم زيسكو مرمي الزمالك فى الدقيقة 46 بعد تلقيه عرضية من الناحية اليسري لمسها بقدمه ومرت من أمام الجميع داخل منطقة الجزاء.

واستغل لوجيك شيكولي شينجاندو لاعب زيسكو خطأ فادحا داخل منطقة الجزاء من دفاع الزمالك وسددها بقوة بجوار قائم الايمن لمحمد أبو جبل فى الدقيقة 51 .

وتألق محمد أبو جبل فى إنقاذ مرماه من تسديدة قوية من لاعب زيسكو يونايتد من خارج منطقة الجزاء وحولها الي ركله ركنية فى الدقيقة 54 .

وأجري كارتيرون أول تغييراته بخروج محمد أوناجم ودخول مصطفي محمد فى الدقيقة 57 .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كأس مصر.. 75 دقيقة.. الزمالك يهاجم وحارس الشرقية ينقذ مرماه من عدة أهداف

كأس مصر.. الزمالك يتأهل لدور الـ 16 بالفوز على الشرقية 3-1

حلول فردية.. الزمالك والإنتاج الحربي يواصلان الصيام التهديفي خلال 75 دقيقة

بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا لمواجهة زيسكو يونايتد في دوري الأبطال

التشكيل الرسمي لفريق زيسكو أمام الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

ستاد ليفى مواناواسا جاهز لـ مباراة الزمالك وزيسكو بعد شفط مياه الأمطار

ترشيحاتنا

بشكتاش يكشف حقيقة اقتراب محمد النني من الرحيل إلى ميلان

مدرب بلاتينيوم لـ صدى البلد: أشجع الزمالك وقادرون على هزيمة الأهلي.. فيديو

مع انتهاء الشوط الأول.. الزمالك يهدر هدفين أمام زيسكو وأبو جبل ينقذ الأبيض

أمام منزله.. وفاة رجل أعمال في ظروف غامضة.. صور

خطوة عسكرية جديدة على أرض السعودية.. تفاصيل

باب النجار مخلع.. هجوم أخطر أفعى في العالم على صائد ثعابين| صور

AdvertisementS

بعد اقترابه من الزمالك.. رضا عبد العال يوجه رسالة إلى عبد الله السعيد

الدوري السعودي | أهلي جدة يكشف حقيقة ضم فرجاني ساسي في الميركاتو الشتوي

بشكتاش يكشف حقيقة اقتراب محمد النني من الرحيل إلى ميلان

كفاية حرب على صلاح.. رضا عبد العال: لو ساديو ماني فاز بجائزة الأفضل في أفريقيا ستكون مجاملة

مع انتهاء الشوط الأول.. الزمالك يهدر هدفين أمام زيسكو وأبو جبل ينقذ الأبيض

60 دقيقة.. الزمالك يتراجع أمام هجمات زيسكو.. وكارتيرون يدفع بـ مصطفى محمد بدلا من أوناجم

دوري أبطال أفريقيا.. فرجاني ساسي يهدر وأبو جبل ينقذ الزمالك أمام زيسكو في أول 15 دقيقة

اخبار الرياضة.. رسالة رضا عبدالعال إلى عبدالله السعيد.. حقيقة اقتراب ساسي من أهلي جدة.. مفاجأة مدرب بلاتينيوم

تلميذ مدرب الزمالك السابق.. من هو نونو سانتوس قاهر بيب جوارديولا ؟

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الزمالك وزيسكو والقنوات الناقلة

شادى محمد: البطل لا يتحجج بالأعذار وجيلنا كان يتوج ببطولة أفريقيا كل عام

مدرب بلاتينيوم لـ صدى البلد: أشجع الزمالك وقادرون على هزيمة الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. النجمة العالمية مادونا ترتدي الحجاب

بعد التنمر على أبنائها.. 10 إطلالات تكشف أناقة دعاء فاروق بالحجاب

الشارع الثقافى بجازان.. تحفة فنية من وحى الخيال بأرض السعودية