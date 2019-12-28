60 دقيقة.. الزمالك يتراجع أمام هجمات زيسكو.. وكارتيرون يدفع بـ مصطفى محمد بدلا من أوناجم

انتهت 60 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وزيسكو بالتعادل السلبي، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم فى الجولة الثالثة ، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .



وتراجع الزمالك فى بدايه الشوط الثاني بعد بالضغط المتواصل من لاعبي زيسكو يونايتد ، وخاصة امام العرضيات التي يتسلح بها الفريق الزامبي.



وهدد وينستون كالينجو مهاجم زيسكو مرمي الزمالك فى الدقيقة 46 بعد تلقيه عرضية من الناحية اليسري لمسها بقدمه ومرت من أمام الجميع داخل منطقة الجزاء.



واستغل لوجيك شيكولي شينجاندو لاعب زيسكو خطأ فادحا داخل منطقة الجزاء من دفاع الزمالك وسددها بقوة بجوار قائم الايمن لمحمد أبو جبل فى الدقيقة 51 .



وتألق محمد أبو جبل فى إنقاذ مرماه من تسديدة قوية من لاعب زيسكو يونايتد من خارج منطقة الجزاء وحولها الي ركله ركنية فى الدقيقة 54 .



وأجري كارتيرون أول تغييراته بخروج محمد أوناجم ودخول مصطفي محمد فى الدقيقة 57 .