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رياضة

7 لاعبين يغيبون للإصابة.. المنيا يعسكر بـ قنا لمواجهة الشبان

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:59 م
نادي المنيا
نادي المنيا
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رباب الهوارى
غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، صباح اليوم، متجهًا إلى محافظة قنا لمواجهة فريق الشبان، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الممتاز "ب" .

وقال طارق السيد المدير الفني للمنيا، إن فريقه يخوض كل مباراة لحسم النقاط الثلاثة وتحسين موقع الفريق بمجموعته مهما كانت الصعوبات، وهذا ما ظهر في اللقاءات الأخيرة وتحقيق الفوز داخل وخارج الأرض.

وأشار السيد إلى أن عدداً كبيراً من اللاعبين المؤثرين يغيبون عن مباراة الغد للإصابة وهم: رأس الحربه حسام حسن لإصابته بشد في الضامة، واللاعب كامل أحمد المصاب بجزع في الرباط الداخلي للركبه، وشعبان عبد الحميد المصاب بكدمة قوية في المباراة الأخيرة، وكذلك الظهير الأيسر سايكو لشعوره بآلام في الظهر، ولاعبي خط الوسط داوودا المصاب بمزق فى العضلة الضامة، و عمرو فيرون لشعوره بشد بالسمانة، و عبد العزيز الشاعر والذي يجرى تأهيله لوجود آلام بالركبة، بينما يغيب المدافع أحمد رجب لحصوله على 3 إنذارات، والمدافع حازم مصطفى لأسباب فنية. 

وعن قائمة اللقاء اصطحب السيد 20 لاعبًا للقاء الغد وهم:

محمد حسانين – عبد الكافي رجب – عمرو خالد ( حراس مرمى ) - برسوم محروس – محمد آدم – أحمد رضا - كاستيلا – أيمن ناصر – عباس مصطفى – محمد شديد – أحمد عصام – مصطفى الشوبكشي – بدوي عاشور – محمد عبدالمحسن - محمد ثروت – مصطفى كازلوف - محمد سمارة – علي دياب – عمرو عثمان – وائل علي .
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