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ديني

هل يجوز مبيت الفتاة عند أختها المتزوجة| عالم أزهري يجيب

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:47 م
عبد الرحمن محمد
ورد سؤال الى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية تقول الفتاه "لي أخت مريضة وزوجها موجود، هل يجوز أن أبيت معها؟.

رد الشيخ الشافعي قائلا: إذا كان لا يوجد بينهما خلطة ولا تحتك بالزوج وتتحفظ في ثيابها، وكانت أختها ليست في غيبوبة وتدرك ما حولها، مع صلاح الزوج، يجوز لها أن تبيت معها، وإلا فلا يجوز.

وأضاف : على أن يقوم الزوج أو أمه او احد المحارم كوالدتك بالبقاء معها إذا كانت موجودة، فالعبرة بالمفسدة موجودة أو لا.

حكم ظهور الأخت دون حجاب أمام زوج أختها

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن المرأة لا يجوز أن يظهر منها إلا ما ظهر منها كالوجه والكفين.

وأضاف المجمع، فى إجابته على سؤال ورد اليه «هل يجوز ظهور شعري أمام زوج أختي ؟»، إنه لا يجوز لكِ أن تظهري عورتك أمام زوج أختك لأن زوج الأخت أجنبي عنك فوجب عليكِ ستر ما أمر الله ستره منكِ، وهو جميع الجسد عدا الوجه والكفين قال تعالي (" وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ).

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