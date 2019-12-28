باحث يكشف عن إنشاء شركة تركية سرا لنقل المليشيات إلى ليبيا.. فيديو

قال أحمد عطا، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية بمنتدى الشرق الأوسط في لندن، إنه تم تأسيس شركة داخل اسطنبول ولم يتم الإعلان عنها، لاستقطاب المليشيات.



وأضاف ، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» أن تركيا ستنقل 4 مليشيات إلى الأراضي الليبية خلال الساعات القادمة، مشيرا إلى أن تركيا أسست شركة مسامهمة تركية لنقل المليشيات تحت غطاء قانوني.



وأوضح الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية بمنتدى الشرق الأوسط في لندن، أنه سيتم نقل أكثر من 1400 شخص عبر دروب مختلفة بحرية، مشيرا إلى أنه من المتوفع نقلهم عبر صحراء الجزائر.



وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن ليبيا تمر بمرحلة حاسمة في تاريخها، مشيرا إلى أن ليبيا على المحك في أن تكون دولة ذات سيادة وتستعيد عافيتها.



وأضاف اللواء خالد المحجوب، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» أن الإرهاب استطاع أن يهيمن على القرار ومفاصل الدولة الليبية، مشيرا إلى أن الحل العسكري هو الحل الوحيد والأخير للتعامل مع المليشيات في ليبيا التي زرعها الإخوان.

