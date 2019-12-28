بملابس جذابة.. لاميتا فرنجية تمارس رياضة البلياردو

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة.





وظهرت لاميتا فرنجية، وهى تمارس رياضة البليارود مرتدية ملابس جذابة، وعلقت قائلة: "افعل شيئا واحدا وافعل ذلك جيدا".



يذكر أن أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى3 " وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، انتاج محمد السبكى، واخراج محمد سامى.



شاركت لاميتا مع الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده"



وشاركت لاميتا فرنجية في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، وتنازلت عن لقبها كوصيفة اولى لانها تريد اكمال حياتها المهنية من دون اي ارتباطات او عقود.