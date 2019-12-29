AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. محاكمة 12 متهمًا بالانضمام لداعش

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:05 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
Advertisements
أحمد مهدي
تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم ولاية سيناء الإرهابي المنتمي لداعش، لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا رأفت ذكي، وعمرو قنديل.

وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالث أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محاكمة 12 متهما بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" اليوم

لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية دواعش سيناء

النيابة عن متهمي داعش سيناء: خوارج العصر.. ادّعو الدين لحث الشباب على التخريب

تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية داعش سيناء

اليوم.. محاكمة 12 متهما بتهمة الانضمام لداعش

دفاع متهم في داعش سيناء طلب براءته: لا دليل

ترشيحاتنا

أحلى وأجدع نقيب فى الدنيا .. أوس أوس يهنئ أشرف زكي بعيد ميلاده

اخبار نادي الزمالك.. الأبيض وصيفاً في مجموعته.. رد فعل مرتضي على التعادل.. والسحر يطارد الفريق

هل يقع طلاق من حلف على زوجته بعدم ذهابها لبيت أهلها ؟

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 29 /12 /2019 مهنيا وعاطفيا وصحيا

رئيس الزمالك السابق: صفقة التوأم لم تكن اغتصابا من الأهلي .. وكهربا لم أعلم عنه شيئا .. فيديو

عبد الحليم قنديل: حكومة السراج كالغريق ووضعت كل آمالها فى تركيا..فيديو

AdvertisementS

حورية البحر.. لينا أحمد الفيشاوى تنشر صورة جريئة على انستجرام

حادث مروع.. انقلاب مقطورة على طريق سريع وسحق عدد من السيارات | فيديو

تحصين البيت من الشيطان.. تعرف على 8 أمور وردت في السنة تجعله ينفر من البيت ولا يقربك

طعن جماعي في كنيس يهودي بـ نيويورك.. فيديو

أخبار النادي الأهلي.. الأحمر وصيفاً في مجموعته.. والجماهير تهاجم الخطيب .. وضربة موجعة للفريق

قرار سعودي مفاجئ بشأن العمالة الإثيوبية.. تفاصيل

كأنها لوحة.. ناسا تنشر صورة مدهشة لدولة عربية من الفضاء

شاهد.. قارب رعب يصل الشواطئ اليابانية محملا بكارثة

الحرارة قاتلة| حيوان كوالا يستنجد بـ سائقة دراجة لإنقاذه من العطش.. فيديو

هيلعب في الأهلي أو الزمالك .. سيف زاهر يحسم الجدل حول رحيل عبد الله السعيد

قائد الأهلي .. حسام عاشور يشعل السوشيال ميديا بموقفه مع سعد سمير.. شاهد

نشرة الفن.. أول تعليق من جوهرة بعد تأييد حبسها لـ التحريض على الفسق.. التحقيق مع فنانة مغربية شهيرة بتهمة ابتزاز شخصيات عامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميتسوبيشي تطرح باجيرو 2020 pajero في مصر.. سعر ومواصفات

الحرارة قاتلة| حيوان كوالا يستنجد بـ سائقة دراجة لإنقاذه من العطش.. فيديو

كأنها لوحة.. ناسا تنشر صورة مدهشة لدولة عربية من الفضاء