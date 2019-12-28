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أخبار العالم

حذرت أردوغان من عواقب التدخل.. إيطاليا تدعو إلى فرض حظر جوي فوق ليبيا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:28 م
رئيس الوزراء الإيطالي
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي
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أحمد محرم
اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم السبت، أن فرض حظر جوي فوق ليبيا يمكن أن يسهم في وقف الأعمال القتالية في هذا البلد.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال كونتي، في ختام مؤتمر صحفي في روما، اليوم السبت: "نحن أمام واقع لا يتكون من جيشين فقط، بل ومن مليشيات وقبائل أيضا، مما يشير إلى تشتت هائل".

وتابع أن إيطاليا كانت تتوقع أن يتطور النزاع في ليبيا إلى "حرب بالوكالة"، مشيرا إلى أن "هذا التطور لن يقود سوى إلى إبعاد إمكانية وقف إطلاق النار". وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن قناعته بأن حظرا جويا فوق ليبيا يمكن أن يكون أداة مناسبة لتحقيق هذا الهدف.

وأكد كونتي أنه طلب من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "بإلحاح"، أثناء محادثاته معه، الامتناع عن شن عملية برية في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فايز السراج.

وأوضح أن العملية التركية من شأنها أن "تفتح الطريق أمام تصعيد عسكري هائل سيقود إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين ولن يسمح لأحد بتحقيق انتصار".

وطلبت حكومة الوفاق من أنقرة رسميا تقديم مساعدة عسكرية لها "جوا وبرا وبحرا" لصد هجوم الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، لتحرير العاصمة طرابلس.
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