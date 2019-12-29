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رياضة

حديث الساعة.. الشاطر يعلق على موقف حسام عاشور تجاه سعد سمير ..فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:16 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تداول نشطاء السوشيال ميديا صورة تجمع حسام عاشور كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع سعد سمير مدافع الفريق عقب خروجه من مباراة بلاتينيوم مصابا.

الصورة أوضحت موقف القائد لعاشور حيث جلس بجانب قدم سعد سمير المصابة، ويقوم بتدليكها بأكياس الثلج، ضمن الإسعافات الأولية للإصابات.

وأشاد رواد السوشيال ميديا بموقف عاشور ، معلقين على الصورة بعدة تعليقات منها "ده النادي الأهلي- عاشور الجدع - إلخ .."

وغادر سعد سمير مباراة بلاتينيوم ، في الشوط الأول بعد تعرّضه للإصابة، وسقط متأثرًا بإصابته في كاحل القدم.

وعلق إسلام الشاطر على تلك اللقطة خلال برنامجه ملعب الأهلي على قناة الأهلي ، قائلا : ما قام به حسام عاشور اتجاه سعد سمير هو "حديث الساعة" بين الجميع

وكشفت مصادر خاصة أن الفحص المبدئي الذي خضع له اللاعب يشير إلى اشتباه في إصابته بقطع في وتر أكيلس، ومن المقرر أن يجري أشعة عقب المباراة للتأكد من الإصابة.
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