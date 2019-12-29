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سيارات

رولز رويس تطلق أسرع طائرة كهربائية في العالم.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:35 ص
خالد محيي الدين
أطلقت شركة رولز رويس أسرع طائرة كهربائية في العالم، والتي سيتم التجارب الفعالية عليها خلال العام القادم 2020.

تعد تلك الطائرة تحقيق لطموح الشركة في كهربة الطائرات، ويتقع أن سرعته ستصل ل480 كيلومتر في الساعة.

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ستقوم "رولز رويس" بتزويد الطائرة ببطاريات قوية، تكفي الطيران لمسافه تصل ل320 كليومتر بدون الحاجه لأعاده الشحن.

تمثل تلك الطائرة الخارقة جزء من مشروع "Accel"، الذي تقوم عليه "رولز رويس"، بهدف كهربة الطائرات، بمساعده مجموعة من الشركات الاخري المتخصصة في صناعة المحركات الكهربائية.

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