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أخبار العالم

رد فعل مؤثر من العمانيين على شائعات وفاة السلطان قابوس.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:10 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أظهر العمانيون ردود أفعال مؤثرة بعد انتشار شائعات حول السلطان قابوس بشأن تدهور أوضاعه الصحية وتارة عن وفاته.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقاطغ فيديو لمواطنين عمانيين يؤدون العمرة في الحرم المكي عن السلطان قابوس.

كما نشرت مقاطع أخرى تظهر دعاء جماعيا للسلطان بصلاة الجمعة.

وكانت صحيفة "جارديان" البريطانية قد ذكرت أن هناك مناقشات جارية في البلاد حول خليفة محتمل للسلطان قابوس الذي حكم البلاد لنحو 50 عاما، بعد تردي وضعه الصحي.

وأشارت صحيفة "وطن" العمانية إلى أن الصمت الحكومي فتح الباب للتخمينات ونشر الشائعات والأكاذيب كلٌ حسب أهدافه، ودعا العديد من مواطني السلطنة الحكومة لإصدار بيان يوضح ما يحدث ويقطع هذه الشائعات.
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