محمد صلاح .. حفل جلوب سوكر لاختيار الأفضل في عام 2019 ..اليوم

تنطلق اليوم الأحد، حفل جوائز جلوب سوكر لاختيار أفضل لاعب في العالم، وأفضل مدرب لعام 2019.



وينافس المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، زميله في الفريق فان دايك، ورونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، على جائزة "جلوب سوكر 2019"، لأفضل لاعب في العالم في الحفل الذي يقام اليوم الأحد في دبي.



وشهدت الترشيحات الأولية لأفضل مدرب في العالم تواجد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، قبل أن يتم استبعاده من القائمة النهائية، لصالح فرناندو سانتوس (البرتغال)، إيريك تن هاج (أياكس أمستردام)، ويورجن كلوب (ليفربول).