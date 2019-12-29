AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

برهم صالح تجاوز الخط الأحمر.. تحركات إيرانية لعزل رئيس العراق

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:34 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
بعدما أعلن تضامنه مع المتظاهرين العراقيين ومطالبهم التي من بينها "إيران برا برا"، بدأت طهران حملة عزل الرئيس العراقي برهم صالح، الذي حذر من اتجاه الاوضاع في العراق إلى مرحلة خطرة، وسط مخاوف من اندلاع مواجهة بين واشنطن وطهران في بغداد.

حسب تقرير صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أثار الهجوم بـ30 قذيفة كاتيوشا على معسكر «كيه 1» قرب كركوك، الذي أسفر عن مقتل متعاقد عسكري أمريكي وإصابة عدد آخر، بينهم عسكريون عراقيون، مخاوف من مواجهة أمريكية - إيرانية وشيكة في العراق.

وتوعدت الولايات المتحدة مؤخرًا برد حازم في مواجهة ازدياد الهجمات التي تستهدف مصالحها في العراق، التي لا يتبناها أحد، لكن واشنطن تعتبر أن مجموعات مسلحة موالية لإيران في العراق تقف خلفها.

وقال مسؤول أمني قريب من غرفة العمليات المشتركة العراقية إن "بعض المطلعين على الأمور العسكرية يعتقدون أن فصيلًا تابعًا لإيران قد نفذ الهجوم، نظرًا للإمكانات العسكرية التي زوده بها الجانب الإيراني، والمؤشرات تشير إلى أن صواريخ كاتيوشا مزودة بتقنية (جي بي إس) استهدفت المعسكر".

فيما كشف النائب في البرلمان العراقي حسين عرب عن أن كتلة البناء القريبة من إيران قررت إقامة دعوى على رئيس الجمهورية برهم صالح أمام المحكمة الاتحادية بتهمة خرق الدستور، لرفضه حتى الآن مرشحيها لمنصب رئيس الوزراء وآخرهم محافظ البصرة أسعد العيداني.

في المقابل، أعلن تحالف "سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر دعمه لصالح والوقوف ضد أي محاولات لعزله. وقال النائب عن التحالف رعد المكصوصي في تصريح إن "موقف صالح وطني ومشرف".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيسا وزراء ورجال CIA.. تعرف على شبكة عملاء إيران في العراق

محطة تحلية مياه في إسرائيل تتعرض لهجوم إلكتروني كبير

خطة الهجوم على السعودية.. تفاصيل جديدة في هجوم إيران على آرامكو

أوامر ملكية في السعودية لمحاربة إهدار المال العام..والانتهاء من جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ 2020.. وعقوبات على رجلي أعمال لبنانيين يمولان حزب الله.. ومظاهرات لبنان والعراق..أهم ما جاء في صحف السعودية

زلزال سياسي في بغداد.. أول تعليق لمقتدى الصدر بعد استقالة الرئيس العراقي

العراق أمام مفترق طرق.. الرئيس يفضل الاستقالة على تكليف مرشح وكلاء إيران بتشكيل الحكومة.. برهم صالح في مأزق بين المطالب الشعبية والدستور.. والبرلمان حائر في تحديد الكتلة الأكبر

ترشيحاتنا

فضيحة للعثماني.. أردوغان يبدأ نقل الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا

كل سنة وانتى فى حياتى.. عمر طلعت زكريا يحتفل بعيد زواجه

شاهد.. قارب رعب يصل الشواطئ اليابانية محملا بكارثة

مذيعة رياضية تلقى مصرعها في حادث اصطدام طائرة بكابل كهرباء

أحلى وأجدع نقيب فى الدنيا .. أوس أوس يهنئ أشرف زكي بعيد ميلاده

بلا رحمة.. سعودي يعثر على رضيع داخل كيس أسود في صندوق قمامة.. فيديو

AdvertisementS

حورية البحر.. لينا أحمد الفيشاوى تنشر صورة جريئة على انستجرام

طعن جماعي في كنيس يهودي بـ نيويورك.. فيديو

تحصين البيت من الشيطان.. تعرف على 8 أمور وردت في السنة تجعله ينفر من البيت ولا يقربك

قرار سعودي مفاجئ بشأن العمالة الإثيوبية.. تفاصيل

كأنها لوحة.. ناسا تنشر صورة مدهشة لدولة عربية من الفضاء

شاهد.. قارب رعب يصل الشواطئ اليابانية محملا بكارثة

الحرارة قاتلة| حيوان كوالا يستنجد بـ سائقة دراجة لإنقاذه من العطش.. فيديو

نشرة الفن.. أول تعليق من جوهرة بعد تأييد حبسها لـ التحريض على الفسق.. التحقيق مع فنانة مغربية شهيرة بتهمة ابتزاز شخصيات عامة

هيلعب في الأهلي أو الزمالك .. سيف زاهر يحسم الجدل حول رحيل عبد الله السعيد

قائد الأهلي .. حسام عاشور يشعل السوشيال ميديا بموقفه مع سعد سمير.. شاهد

أخبار الرياضة| أول رد فعل من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك وزيسكو.. جماهير الأهلي تغادر استاد السلام

حدث ليلا.. أسماء ضحايا حادث بورسعيد.. فضيحة جديدة لـ أردوغان.. رد فعل جوهرة على حكم حبسها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميتسوبيشي تطرح باجيرو 2020 pajero في مصر.. سعر ومواصفات

الحرارة قاتلة| حيوان كوالا يستنجد بـ سائقة دراجة لإنقاذه من العطش.. فيديو

كأنها لوحة.. ناسا تنشر صورة مدهشة لدولة عربية من الفضاء