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منوعات

اعتقال سعودي بـ الهند بسبب مضيفة طيران

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:17 ص
إعتقال سعودي بالهند
إعتقال سعودي بالهند
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محمود نوفل
أعلنت السلطات الهندية في مدينة حيدر أباد إعتقال طالبًا سعوديًا (30 عامًا) يدرس في كلية الهندسة، بتهمة خداع مضيفة طيران هندية.

ووفا لما ذكرته صحيفة سبق السعودية فقد زعمت المضيفة في بلاغها أنها قامت بتسليف الطالب السعودي مبلغ مليون و500 ألف روبية هندية (ما يقارب 80 ألف ريال).

وأوضحت مضيفة الطيران ذات الاصول الهندية أنها كانت على معرفة به حيث تعرَّفت عليه في إحدى الرحلات من الرياض إلى حيدر أباد.

وقالت صحيفة "the hans india" الهندية، إن المضيفة صادفت أن شاهدت المتهم في رحلة من الرياض الى حيدر أباد، وتقدّمت بشكوى لدى السلطات الأمنية بمطار حيدر أباد التي قامت بدورها بتوقيفه.
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