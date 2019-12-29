اعتقال سعودي بـ الهند بسبب مضيفة طيران

أعلنت السلطات الهندية في مدينة حيدر أباد إعتقال طالبًا سعوديًا (30 عامًا) يدرس في كلية الهندسة، بتهمة خداع مضيفة طيران هندية.





ووفا لما ذكرته صحيفة سبق السعودية فقد زعمت المضيفة في بلاغها أنها قامت بتسليف الطالب السعودي مبلغ مليون و500 ألف روبية هندية (ما يقارب 80 ألف ريال).





وأوضحت مضيفة الطيران ذات الاصول الهندية أنها كانت على معرفة به حيث تعرَّفت عليه في إحدى الرحلات من الرياض إلى حيدر أباد.



