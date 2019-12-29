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محافظات

إحالة 80 من أطباء وممرضي مستشفى الرحمانية المركزي للتحقيق

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:35 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أحال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ٨٠ من أطباء وممرضي وإداريي المستشفى بالرحمانية المركزى للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل المتكرر دون سند قانونى ولعدم الالتزام بمواعيد الحضور الرسمية.

وجاء قرار المحافظ عقب قيام اللجنة المشكلة من الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بزيارة المستشفي المركزي حيث تلاحظ للجنة عدم حضور 80 من العاملين حتي الساعة التاسعة صباحا وترك المرضي ينتظرون.

وأكد اللواء آمنة ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية  لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

وشدد المحافظ على استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية والخدمية بكافة مدن ومراكز المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين مؤكدًا عدم قبوله أي تقصير.
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