تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في منتصف تعاملات جلسة اليوم، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرها الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مبيعات محلية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 13845 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.17 ليصل إلى مستوى 1962 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 16219 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 5151 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% ليصل مستوى 530 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1391 نقطة.



وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 1.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى، ليغلق عند مستوى 700.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2% عن الأسبوع الماضى.





