خالد بن الوليد.. والأقلام المارقة!



واللافت أيضا أن جزءا من الهجوم على المسلسل الذي لم يخرج للنور بعد، كان يعبر عن فكر شخصي بعيدا عن الموضوعية، اولا الأعمال الدينية التاريخية كانت تقدم خلال السنوات الطويلة الماضية والدراما المصرية قدمت عشرات الأعمال الناجحة وكانت تلك الاعمال صاحبة مساحة أساسية ضمن خريطة الدراما الرمضانية ولكن تراجعت فنيا ثم اختفت تماما بسبب ضعف النصوص المكتوبة وايضا الفنانين القادرين على تقديم شخصيات تتحدث اللغة العربية الفصحى بطلاقة، ولم نشاهد تلك الآراء المارقة والتي تعبر عن رأي شخصي به كثير من الغضب! أو رأي أخر "جاهل" يريد ركوب موجة الهجوم !



نحن أمام مشروع عمل فني عن شخصية تاريخية سبق وقدمت عنها اعمال كثيرة، لا اعرف سبب الهجوم قبل ان يظهر العمل الفني وننقده بعدها ! الغرب والعالم كله يقدم أعمالا تاريخية عن شخصيات في تاريخهم الحربي القديم والحديث ويهللون لابطالهم الخارقين والذين يسحقون عشرات الالاف من الاعداء ! ولا يخلو عام سينمائي إلا وهناك عشرات الأعمال الحربية لتمجيد التاريخ الحربي والعسكري.



العمل كما أعلن صناعه مأخوذ عن كتاب المفكر الكبير عباس محمود العقاد "عبقرية خالد " وما أدراك من هو العقاد المفكر والأديب، المسلسل يتحدث عن قائد عسكري عربي فذ وفكره الاستراتيجي وعن شخصيته الإنسانية، مثلما نشاهد أي عمل أجنبي عن قائد عسكري انجليزي او الماني او أمريكي !! أم تلك الافلام الحربية الاجنبية لا تُظهر الضحايا والدماء وتكون حروبهم بالكلمات! هكذا كل الحروب في الماضي والحاضر مليئة بالدماء والضحايا وتعذيب الاسرى!



لماذا يأخذ البعض الأمور لأغراض دينية بحتة من وجهة نظرهم! هل نكتفي ولا نقدم أعمالا تاريخية عن القادة في الماضي والحاضر! هو جزء من التاريخ موجود ولا يمكن إغفاله وفي النهاية هو عمل فني سيكون هناك خلاف حوله، لا نريد أن يكون فكرنا متطرفا في مناقشة أعمال فنية بها ما بها من صواب أو خطأ وجميع الشخصيات التاريخية لها مؤيدون ومعارضون.



يكفي صناع العمل المحاولة لاعادة تقديم تلك النوعية من المسلسلات وننتظر لنرى المستوى الفني للمسلسل ونشاهد بعد ذلك أعمالا تاريخية عن العلماء العرب أيضا، أم نكتفي بمسلسلات التوك توك والعشوائيات والممثلة الفاتنه!



نحن أمام عمل فني يحاول ويجتهد صناعه لخروجه بشكل جيد وغرضهم فقط صناعة عمل تاريخي عن فترة زمنية معينة ينال اعجاب المشاهدين ليس أكثر! لذلك لا نريد أن نصدر "سوء النية" في أفكار الأعمال الفنية مسبقا !

للاسف بعض أصحاب الهجوم هم أصحاب أهواء و أراء شخصية تعبر عن افكارهم ولهم بالطبع مطلق الحرية، ومثلما يقدمون أعمالا فنية تعبر عن أفكارهم! وتكون ما بين مؤيد ومعارض كعادة أي عمل فني، يتركون الآخرين يقدمون أعمالا تعبر عن قناعاتهم والجمهور يشاهد ما يريد أن يشاهده.



ما إن تم الإعلان عن مسلسل "خالد بن الوليد" حتى بدأت بعض أصوات من يحسبون على النخبة المثقفة! بالهجوم على المشروع الفني المنتظر ، للأسف هؤلاء يصدقهم ويهلل لهم البعض! طوال سنوات عملي بالصحافة شاهدت كيف هؤلاء يتلونون ويكيفون آراءهم حسب المجموعات التي يتواجدون فيها ولا عجب اذا رأيت نفس الأشخاص مع مجموعات جديدة بأفكار وأراء جديدة! هذا شيء في جيناتهم!