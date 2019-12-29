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حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم أتوبيس وسيارة ربع نقل بالمنزلة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:09 م
حادث تصادم أوتوبيس
حادث تصادم أوتوبيس وسيارة
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همت الحسينى
اصيب شخصان بإصابات متعددة أثر حادث تصادم بين أتوبيس خاص وسيارة ربع نقل على طريق المنزلة البصراط.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس خاص وسيارة ربع نقل أمام المعهد العالي للعلوم الإدارية والحاسبات على طريق المنزلة البصراط.

وبانتقال سيارة الإسعاف وضباط المباحث إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس خاص بالمعهد العالي للعلوم الإدارية والحاسبات بالمنزلة وسيارة ربع نقل.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من علاء عبد الحميد حامد 50 عاما وممدوح العربي سعد 35 عاما ومقيمان بالمنزلة وتم نقلهم إلى مستشفى المنزلة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات وجار رفع آثار الحادث.
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