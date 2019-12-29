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فنان يرسم بالخيط والمسامير: هذا النوع من الرسم والفن معدود فى مصر.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:43 م
الرسم بالخيط والمسامير
الرسم بالخيط والمسامير
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ريهام فيكتور
قال محمد ناجح، فنان يرسم بالخيط والمسامير، إن الرسم بوجه عام هواية وعشق لديه منذ الصغر، مضيفا أنه خريج هندسة ميكانيكا ويعمل مع والده بمركز صيانة خاص بهم  ولكنه يحب أن يغامر في عمل جديد يحبه.

وأضاف محمد ناجح، خلال حواره ببرنامج " in box " المذاع على فضائية " صدى البلد 2 "، أنه تعلم الرسم بالخيط والمسامير من خلال اليوتيوب والإنترنت، مؤكدا أنه لم يأخذ أى دورة تعليمية أو ورش عمل فى ذلك المجال.

وأشار فنان يرسم بالخيط والمسامير، إلى أنه كان يعتقد أن الموضوع فى البداية سهل للغاية ولكنه لم يكن كذلك، منوها إلى أن الرسم بالخيط والمسامير يمر بعدة مراحل.

وتابع فنان يرسم بالخيط والمسامير، أن المرحلة الأولى من رسم الخيط والمسامير هو الرسم على الخشب، ثم ترتيب المسامير على اللوحة الخشبية بترتيب معين وكل مسمار والآخر توجد مسافات محددة بينهما، مشيرا إلى أن الخيط لا بد وأن يتم شده جيدا على المسمار والحرص ألا ينقطع.

وأكد: "أن هذا النوع من الرسم والفن معدود فى مصر، مضيفًا أن اللوحة الواحدة قد يتراوح وقت تنفيذها من 3 إلى 4 أيام، وأوضح أنه يحب العمل بهدوء حتى يتقن العمل، وأردف أنه قد يضطر به الأمر للتعديل فى اللوحة وبالتالي فكها وإعادة العمل عليها مرة أخرى من جديد.
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