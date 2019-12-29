لأول مرة هتنبسطوا.. لميس الحديدي تحاور أبلة فاهيتا عن أبرز أحداث 2019

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي مساء غد الاثنين في برنامج "القاهرة الآن" شخصية الدمية "أبلة فاهيتا" في حوار عن أبرز أحداث 2019.



اللقاء لن يتم عرضه تليفزيونيا سيذاع في العاشرة مساء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببرنامج "القاهرة الآن".



ظهرت أبلة فاهيتا في الإعلان وهي تقول "انتظروني يوم الاثنين مع لميس الحديدي في حلقة مميزة من القاهرة الآن، لأول مرة هتنبسطوا في البرنامج بتاعها".