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فن

لأول مرة هتنبسطوا.. لميس الحديدي تحاور أبلة فاهيتا عن أبرز أحداث 2019

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:38 م
لميس الحديدي
لميس الحديدي
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شيري نبيل
تستضيف الإعلامية لميس الحديدي مساء غد الاثنين في برنامج "القاهرة الآن" شخصية الدمية "أبلة فاهيتا" في حوار عن أبرز أحداث 2019.

اللقاء لن يتم عرضه تليفزيونيا سيذاع في العاشرة مساء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببرنامج "القاهرة الآن".

ظهرت أبلة فاهيتا في الإعلان وهي تقول "انتظروني يوم الاثنين مع لميس الحديدي في حلقة مميزة من القاهرة الآن، لأول مرة هتنبسطوا في البرنامج بتاعها".
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