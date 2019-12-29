توقف عن تسخينها فورًا | 5 أطعمة تسبب السرطان



تحتوي السبانخ على النترات، والتي تتحول إلى مادة مسرطنة للجسم عند التسخين، لذلك ينصح بتناول السبانخ مباشرًة بعد الطهي، أو تناولها باردة دون تسخين.



البطاطا:



البطاطا واحدة من الأطعمة التي تحتوي على فوائد غذائية عديدة، ولكن عند تسخينها تصبح سامة و تضر بالجسم، وتسبب السرطان.



البيض:



يحتوي البيض بكل أنواعه على عناصر مفيدة تساعد على بناء الجسم، ولكن عند تسخينه يتحول إلى طعام سام على صحة الجهاز الهضمي.



الدجاج:



يعتبر الدجاج خطرًا جدًا اذا تم تناوله بعد يوم أو عدة أيام من تاريخ طهيه وذلك لأن تركيبة البروتين تتغير عند التسخين، مما قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.



الفطر:



يجب تناول الفطر مباشرةً بعد الطهي أو تناولها من دون تسخين في اليوم المقبل، فإذا تم تسخينها ممكن أن تؤدي إلى اضطرابات هضمية ومشاكل في القلب.

هناك الكثير من الأطعمة المفيدة لصحة الفرد، ولكنها عند التسخين تصبح خطرًا تهدد حياة الفرد.كشف الدكتور أشرف فوزى أخصائى الطب البديل والتغذية العلاجية عبر صفحته على "الفيسبوك"، ان تلك الأطعمة تصبح ضارة بصحة الأشخاص وتسبب السرطان عند تسخينها، او مشاكل صحية خطيرة، فتعرف عليها خلال السطور التالية.