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أخبار العالم

التطورات الأخيرة في ليبيا .. بيان عاجل لـ ميركل وبوتين بشأن الأزمة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:34 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحثا فيه آخر التطورات على الساحة الليبية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية" عن بيان أصدره قصر الكرملين الروسي قوله "بوتين وميركل أكدا خلال الاتصال ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية".

ويخوض الجيش الوطن الليبي حربًا ضد التنظيمات الإرهابية، فيما تقدم تركيا دعما سخيا لميليشيات طرابلس التي تنشط تحت لواء حكومة فايز السراج.
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