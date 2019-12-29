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رياضة

التشكيل.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام ولفرهامبتون

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:39 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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إسماعيل محمود
أعلن الألماني يورجن كلوب ، المدير الفني لنادي ليفربول ، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره نادي ولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - أندي روبرتسون

خط الوسط:جوردان هندرسون - ادم لالانا - فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو

ويحتل نادي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة ، بينما يحتل ولفرهامبتون المركز السابع برصيد 30 نقطة ، بعد فوزه على مانشستر سيتي في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقام المباراة في السادسة والنصف من مساء اليوم على ملعب أنفيلد رود ، معقل فريق الريدز ليفربول.
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