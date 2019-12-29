التشكيل.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام ولفرهامبتون

أعلن الألماني يورجن كلوب ، المدير الفني لنادي ليفربول ، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره نادي ولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.



وجاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى: أليسون بيكر



خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - أندي روبرتسون



خط الوسط:جوردان هندرسون - ادم لالانا - فينالدوم



خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو



ويحتل نادي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة ، بينما يحتل ولفرهامبتون المركز السابع برصيد 30 نقطة ، بعد فوزه على مانشستر سيتي في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وتقام المباراة في السادسة والنصف من مساء اليوم على ملعب أنفيلد رود ، معقل فريق الريدز ليفربول.