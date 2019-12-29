AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

9 مارس.. الحكم على 12 متهما في قضية داعش سيناء

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:37 م
المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمى
Advertisements
أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بـ "داعش سيناء"، للحكم في جلسة 9 مارس.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا ورأفت ذكي وعمرو قنديل وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهما واحدا مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالت أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت النيابة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة "ولاية سيناء" التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.

وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمية، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم، لكن لم يتعد عملهم هذا التخطيط والإعداد والتحضير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محاكمة 12 متهما بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" اليوم

ضابط أمن وطنى يكشف تفاصيل عمليات " الذئاب المنفردة" لـ داعش سيناء

لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية دواعش سيناء

تأجيل محاكمة دواعش سيناء لـ 24 نوفمبر لمرافعة النيابة.. ضابط أمن وطني: التنظيم هدفه إسقاط الدولة والذئاب المنفردة تنفذ العمليات الإرهابية دون الرجوع للقيادات

اليوم.. محاكمة 12 متهما بتهمة الانضمام لداعش

محاكمة 12 شخصًا بتهمة الانضمام لـ داعش اليوم

ترشيحاتنا

بشكل مفاجئ.. السلطات السودانية تغلق شوارع وسط الخرطوم

فضيحة للإخوان من السودان .. تسجيل مسرب يكشف كيف خانوا دولهم

أمر عاجل من رئيس الإمارات بشأن الأردن

شاهد على محاولة اغتيال عبد الناصر.. حكاية الحاج عبد اللطيف مع باشوات الحلمية.. فيديو

موجز السوشيال | رسالة من نجم الزمالك لـ سعد سمير | #الجرب_يتفشى_بتركيا يشعل مواقع التواصل

رئيس تثقيف القومي للتغذية يكشف عن علاقة الصابون السائل بالسرطان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. فطيرة التونة وسلطة فجل وكنافة بالكريمة

من يقلد الآخر .. محمد رمضان أم محمد عادل إمام؟

احتكار | هيفاء وجسار وحكيم يسيطرون على 8 حفلات ليلة رأس السنة.. صور