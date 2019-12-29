جنش الزمالك يساند سعد سمير | شاهد

وجه محمود جنش حارس مرمى منتخب مصر ونادى الزمالك رسالة مؤثرة لزميله سعد الدين سمير لاعب الاهلى عقب تأكد إصابته بقطع في وتر أكيليس.
ونشر جنش صورة لسعد عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" وعلق قائلًا" كن قويا لنفسك، سلامتك يا صاحبي ان شاء الله ترجع اقوي من الاول".
وكان سعد اضطر إلى مغادرة ملعب اللقاء في الدقيقة 12 من الشوط الأول بعد سقوطه وسط الملعب دون تدخل من أحد، ليحل زميله رامي ربيعة بديلًا.
ومن المقرر أن يجري سعد عملية جراحية في وتر أكيليس، حيث من المتوقع غيابه عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر.
وكان سعد غاب عن الأهلي لمدة 8 أشهر سابقة بسبب إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي خلال مباراة الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية.
وبدأ الأهلي اليوم الأحد الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة المقبلة والمقرر لها مساء الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.