AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عماد الدين حسين: موقف مصر واضح من الوحدة الليبية ..فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:36 م
الكاتب الصحفى عماد
الكاتب الصحفى عماد الدين حسين
Advertisements
حمزة شعيب
كشف الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عن موعد انتخابات المحليات ومجلس الشيوخ، مضيفا "الرئيس السيسي طرح الموضوع في اجتماعه مع الإعلاميين بمحافظة الفيوم".

وتابع عماد الدين حسين، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "الرئيس السيسى ترك تحديد الموعد بعد الحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية".

وأشار إلى أن يتوقع أنه لن يكون هناك انتخابات لـ المحليات فى العام المقبل 2020.

ونوه بأن أوروبا والدول الكبرى ستحاول البحث عن حل في هذا الأمر ولن تترك الأمور تتفلت، بعيدًا عن المسار السياسي وهو ما بنى عليه الرئيس السيسي توقعه بالحل السياسي في ليبيا، موضحًا أن موقف مصر واضح بالنسبة للوحدة الليبية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عماد الدين حسين يستعرض أهمية أنفاق بورسعيد لمصر ..فيديو

عماد الدين حسين: الشروق جريدة غير قاصرة على الرأى الواحد

أحمد مقلد : قريبًا سنجد حوارًا مجتمعيًا حقيقيًا بين كافة القوى السياسية والحزبية.. فيديو

عماد الدين حسين: منتدى شباب العالم مشرف جدا لمصر.. فيديو

حوار مجتمعي حول المحليات.. بكري يكشف كواليس لقاء الرئيس السيسي مع الإعلاميين.. فيديو

السيسي في لقائه بعدد من الإعلاميين والصحفيين: قطاع النقل يحتاج 40 مليار دولار ليليق بمصر بمعدلات أمان عالية.. وكلما تعافى الاقتصاد زادت قدرتنا على التقدم بمجال السياحة والزراعة ومجالات أخرى

ترشيحاتنا

هجوم كاسح.. الأهلى يتقدم على الزمالك مبكرا بقمة الشباب

توقف عن تسخينها فورًا | 5 أطعمة تسبب السرطان

الامن يلقى القبض على المتهمين بالاعتداء على أتوبيس النادى المصرى بدمياط

فضيحة للإخوان من السودان .. تسجيل مسرب يكشف كيف خانوا دولهم

مجهولون يحطمون سيارات نادي المصري قبل مواجهة بيراميدز | صور

أحمد فهمى يثير الجدل بصورة غريبة | وهنا الزاهد تعلق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. فطيرة التونة وسلطة فجل وكنافة بالكريمة

من يقلد الآخر .. محمد رمضان أم محمد عادل إمام؟

احتكار | هيفاء وجسار وحكيم يسيطرون على 8 حفلات ليلة رأس السنة.. صور