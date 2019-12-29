عماد الدين حسين: موقف مصر واضح من الوحدة الليبية ..فيديو

كشف الكاتب الصحفى عماد الدين حسين ، رئيس تحرير جريدة الشروق، عن موعد انتخابات المحليات ومجلس الشيوخ، مضيفا "الرئيس السيسي طرح الموضوع في اجتماعه مع الإعلاميين بمحافظة الفيوم".





وتابع عماد الدين حسين ، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "الرئيس السيسى ترك تحديد الموعد بعد الحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية".





وأشار إلى أن يتوقع أنه لن يكون هناك انتخابات لـ المحليات فى العام المقبل 2020.





ونوه بأن أوروبا والدول الكبرى ستحاول البحث عن حل في هذا الأمر ولن تترك الأمور تتفلت، بعيدًا عن المسار السياسي وهو ما بنى عليه الرئيس السيسي توقعه بالحل السياسي في ليبيا، موضحًا أن موقف مصر واضح بالنسبة للوحدة الليبية.