AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تعرف على .. ما الذي يمكن أن يفعله الأوميجا 3 للجسم؟

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:48 ص
فوائد الأوميجا 3
فوائد الأوميجا 3
Advertisements
نهى هجرس
تعد الأوميجا 3 من أهم الفيتامينات التى يجب أن يحصل عليها الجسم، والتى يمكن الحصول عليها من الأسماك الزيتية التى تمد الجسم بالكثير من الطاقة، وتساعد على التركيز.

ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم أبرز فوائد الأوميجا 3 للجسم.

- تتجمع الأشكال الثلاثة الرئيسية للأوميجا 3 هي حمض ألفا لينولينيك، وحمض الإيكوسابنتاينويك، وحمض الدوكوزاهيكساينويك ، وأكدت الأبحاث أن الأوميجا 3 لأنه يساعد في تقليل الالتهاب والشرايين المسدودة.

- تحصل على الأوميجا 3 من الأسماك الدهنية ، وحمض الدوكوزاهيكسينويك ، المعروف باسم ، فهو أمر حيوي لصحة الدماغ، ويعد حمض DHA هو أحد المكونات الهيكلية الرئيسية في مادة الدماغ، ومعروف بقدرته على إبطاء التدهور المعرفي لدى كبار السن (الزهايمر) ، وكذلك فوائده المعززة للذهن للرضع.

- وتوجد الأوميجا 3 فى سمك السلمون وسمك التونة الأبيض وسمك السلمون المرقط وبحيرة وسمك السلور ، وكذلك في المكسرات ومنتجات الألبان وزيت الزيتون، و يوصي بتناول الأسماك مرتين في الأسبوع على الأقل ، وتنصح الأبحاث بتوجيه ما يتراوح بين 1100 و 2000 ملليغرام يوميًا من أوميجا 3.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في موسمه.. تعرف على ما يفعله البرتقال في صحة الدماغ

سيغير حياتك.. تعرف على فوائد الفلفل الأبيض للجسم

تناوله وستصدمك النتيجة.. تعرف على فوائد الزنجبيل للجسم

متعدد الفوائد الصحية .. ماذا يحدث للجسم عند تناول كبد الحوت

صحي ومفيد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول بيضة مسلوقة يوميا؟

ترشيحاتنا

فضل سورة الحشر.. هذا هو سبب نزولها وحكمة تسميتها

قلوا أدبهم| باهر المحمدي: جماهير الإسماعيلي سبتني بوالدتي.. فيديو

بعد تصدرها التريند.. شاهد تطور إطلالات ابنة أحمد الفيشاوي بين البساطة والجرأة

لم الشمل .. قناة الزمالك تعيد ترابط رموز النادي رغم اختلافهم .. تفاصيل

انطلاق مبادرة لتخفيض الأسعار أول يناير.. شاهد

تعليق ناري من حزب الله على استهداف الولايات المتحدة لمقراته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب السرطان.. مجدي نزيه لـ النساء: اغسلن أيديكن 5 مرات بعد الصابون السائل

بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش