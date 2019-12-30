تعرف على .. ما الذي يمكن أن يفعله الأوميجا 3 للجسم؟

تعد الأوميجا 3 من أهم الفيتامينات التى يجب أن يحصل عليها الجسم، والتى يمكن الحصول عليها من الأسماك الزيتية التى تمد الجسم بالكثير من الطاقة، وتساعد على التركيز.



ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم أبرز فوائد الأوميجا 3 للجسم.



- تتجمع الأشكال الثلاثة الرئيسية للأوميجا 3 هي حمض ألفا لينولينيك، وحمض الإيكوسابنتاينويك، وحمض الدوكوزاهيكساينويك ، وأكدت الأبحاث أن الأوميجا 3 لأنه يساعد في تقليل الالتهاب والشرايين المسدودة.



- تحصل على الأوميجا 3 من الأسماك الدهنية ، وحمض الدوكوزاهيكسينويك ، المعروف باسم ، فهو أمر حيوي لصحة الدماغ، ويعد حمض DHA هو أحد المكونات الهيكلية الرئيسية في مادة الدماغ، ومعروف بقدرته على إبطاء التدهور المعرفي لدى كبار السن (الزهايمر) ، وكذلك فوائده المعززة للذهن للرضع.



- وتوجد الأوميجا 3 فى سمك السلمون وسمك التونة الأبيض وسمك السلمون المرقط وبحيرة وسمك السلور ، وكذلك في المكسرات ومنتجات الألبان وزيت الزيتون، و يوصي بتناول الأسماك مرتين في الأسبوع على الأقل ، وتنصح الأبحاث بتوجيه ما يتراوح بين 1100 و 2000 ملليغرام يوميًا من أوميجا 3.



