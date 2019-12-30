مشاهير من بلدنا| البرلماني الراحل أحمد سعدة ابن كفر الشيخ.. زاره السادات في منزله

تحظى محافظة كفر الشيخ، بشخصيات سياسية وبرلمانية عظيمة، لعبت دورًا كبيرًا في الحياة السياسية المصرية، ومن بين هذه الشخصيات البرلماني الراحل، المهندس أحمد سعدة، الذي كان بمثابة شيخ البرلمانيين في محافظة كفر الشيخ، وله دور بارز منذ صغر سنه حتى أن أصبح من أشهر البرلمانيين في مصر.



ولد البرلماني الراحل المهندس أحمد سعدة بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، عام 1939م، وتوفي في 28 مارس عام 2012م، فقد كان يشغل قبل وفاته منصب، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي بالقاهرة، وشُيعت جنازته في موكب جنائزي مهيب حضره قيادات محافظة كفر الشيخ التنفيذية والشعبية والأمنية والبرلمانية.



يُعد سعدة من أبرز الشخصيات السياسية ويعتبر أقدم برلماني بمحافظة كفر الشيخ، حيث إنه كان أصغر عضوًا بالبرلمان عام 1969 م في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر واستمر نائبًا بالبرلمان لمدة 5 دورات برلمانية متتالية هي دورة 1976و1980م و1984م و1987م و1990م.



وشغل البرلماني أحمد سعدة منصب أمين عام الاتحاد الاشتراكي عام 1969، في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وكان عمرة وقتها 30 عامًا وزاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1979م في بيته زيارة خاصة مع الدكتور محمد توفيق عويضة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأسبق.



وقد ساهم الراحل في إقامة العديد من المشروعات الجديدة بمراكز بيلا و الحامول والبرلس وعلى مستوى محافظة كفر الشيخ وله بصماته الواضحة كبرلماني قدير، وممثلًا عن المزارعين في الاتحادات التعاونية الزراعية، على مستوى الجمهورية، وناضل كثيرًا من أجل الفلاح المصري والفقراء من أبناء الشعب، وكان من المهتمين بقضية الزراعة والفلاح المصري.

