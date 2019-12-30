فى 10 دقائق.. تمارين تساعد على التخلص من آلام الركبة..صور

يعانى الكثير من الأشخاص من آلام الركبة بسبب الخشونة أو بعض الأمراض الأخرى، ولا تقتصر آلام الركبة على كبار السن فقط فيمكن للأشخاص العادية أو الرياضين أن يعانوا من آلام الركبة.



ويمكن للكثير من الأمراض أن تسبب آلام الركبة مثل

- مشاكل العمود الفقرى

- ألتهاب المفاصل

- ألتواء أربطة الركبة



ووفقًا لموقع "healthline" إليكم أهم التمارين التى تساعد فى علاج آلام الركبة.



كعب وتمدد الساق:-

- قف في مواجهة الحائط.

- ضع يديك على الحائط وحرك قدم واحدة للخلف بقدر ما تستطيع، ويجب أن تكون أصابع قدميك متجهة إلى الأمام ، مع الكعبين المسطحين ، مع ثني خفيف في الركبتين

- تميل إلى التمدد مع الاستمرار لمدة 30 ثانية، ويجب أن تشعر بالامتداد في ساقك الخلفية.

- تغيير الساقين وكرر



تمدد أوتار الركبة:-

- الاستلقاء على الأرض أو مرتبة رقيقة وتصويب ساقيه، أو إذا كان أكثر راحة ، فيمكنك ثني الركبتين وقدميك مسطحة على الأرض.

- ارفع ساق واحدة عن الأرض.

- ضع يديك خلف فخذك ، ولكن أسفل الركبة ، واسحب ركبتك برفق باتجاه صدرك حتى تشعر بامتداد طفيف، وذلك لمدة 30 ثانية

مع تغيير الساقين.

- وتكرر مترتين على كل جانب



