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حوادث

إصابة ضابط شرطة فى انقلاب سيارته على زراعى ايتاى البارود

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:04 م
إصابة ضابط شرطة فى
إصابة ضابط شرطة فى حادث إنقلاب سيارته
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جمالات الدمنهوري
أصيب ضابط شرطة بقسم شرطة قطور بمحافظة الغربية باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات باماكن متفرقة بالجسم إثر حادث إنقلاب بسيارته الملاكى أثناء سيره بالطريق الزراعي بدائرة مركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن البحيرة،  بلاغا من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوقوع حادث تصادم و إنقلاب سيارة ملاكى بالطريق الزراعى السريع أمام قرية فليفل ‐ التوفيقية إتجاه الإسكندرية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن الحادث أسفر عن إصابة سامى م.ش 33 عاما - رائد شرطة بقسم شرطة قطور بمحافظة الغربية ومقيم بمدينة إيتاي البارود باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصاب للمستشفي المركزى وجار عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة وتحرير المحضر للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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