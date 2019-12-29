AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حادث مروع في تركيا | تصادم 4 سيارات على الطريق السريع | فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:47 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
نشرت صحيفة "يني شفق" التركية مقطع فيديو لحادث مروع على أحد الطرق بسبب تساقط الثلوج.

وقالت الصحيفة إن الحادث وقع في مدينة كهرمان التركية، حيث اصطدمت سيارة بـ3 سيارات كانت على جانب الطريق.

وأظهر الفيديو السيارة وهي تنزلق على الطريق بفعل الجليد، حيث كان قائدها يسير بسرعة كبيرة.

ولاحظ شخصان السيارة أثناء قدومها مسرعة ليهربا من المشهد، فيما تعرض 3 أشخاص للاصطدام من أصل 9 كانوا بالحادث.

وأوضح الفيديو أن شخصا كان بين سيارتين طار جسده في الهواء بسبب قوة الاصطدام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو مروع لسيارة مهشمة على الطريق تكشف مصير شقيقتين في جازان

تصادم 40 سيارة في حادث مروع بـ كندا.. فيديو

حادث مروع.. انقلاب مقطورة على طريق سريع وسحق عدد من السيارات | فيديو

ترشيحاتنا

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس السيسي في ضحايا حادث بورسعيد

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول اتفاقية اعتبار لاعب دول شمال إفريقيا محليا

جماهير الأهلى والزمالك خارج الخدمة | مشجعو الوداد المغربي الأفضل في العالم..فيديو

خاص.. فشل المفاوضات بين الصفاقسي والأهلي لضم جيرالدو

المحظوظ.. ذهب لتجربة سيارة mg zs في مصر فحصل عليها كهدية

قبل مواجهة الزمالك.. الترجى التونسي يحسم ضم نجم الجزائر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محدش خلف غيركم | نجمات يتعرضن للشتائم لإخفاء وجوه أبنائهن.. صور

هنتعشى إيه النهاردة .. فطيرة التونة وسلطة فجل وكنافة بالكريمة

من يقلد الآخر .. محمد رمضان أم محمد عادل إمام؟