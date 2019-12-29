حادث مروع في تركيا | تصادم 4 سيارات على الطريق السريع | فيديو

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle 9 aracın karıştığı ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında çarpışan otomobillerde bulunan bir kişinin araçtan havaya fırladığı o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. pic.twitter.com/d2W1EUWmRd — Yeni Şafak (@yenisafak) December 29, 2019

نشرت صحيفة "يني شفق" التركية مقطع فيديو لحادث مروع على أحد الطرق بسبب تساقط الثلوج.وقالت الصحيفة إن الحادث وقع في مدينة كهرمان التركية، حيث اصطدمت سيارة بـ3 سيارات كانت على جانب الطريق.وأظهر الفيديو السيارة وهي تنزلق على الطريق بفعل الجليد، حيث كان قائدها يسير بسرعة كبيرة.ولاحظ شخصان السيارة أثناء قدومها مسرعة ليهربا من المشهد، فيما تعرض 3 أشخاص للاصطدام من أصل 9 كانوا بالحادث.وأوضح الفيديو أن شخصا كان بين سيارتين طار جسده في الهواء بسبب قوة الاصطدام.