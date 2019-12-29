حسام الخولي: مصممون على اختيار أى نظام انتخابي يصلح دستوريا.. صور

قال المهندس حسام الخولى ، أمين عام حزب مستقبل وطن أن كل نظام انتخابى له ماله وعليه ما عليه ، مشيرا إلى أننا لدينا تصميما شديدا على اختيار اى نظام انتخابى يصلح دستوريا.



واشار الخولى خلال كلمته فى الحوار الوطنى للأحزاب السياسية إلى أنه يرى ان القائمة النسبية تريح الجميع ولكننا نريد معرفة كيفية تطبيق القائمة النسبية وفقا للدستور.



واكد امين عام حزب مستقبل وطن اننا ننتظر بفارغ الصبر اصدار قانون انتخابات مجلس النواب ، حتى يشعر المواطن بأنه ينتخب وان صوته الانتخابى له قيمة فى صندوق الانتخابات.



واختتم أمين عام حزب مستقبل وطن: لو طبق النظام الانتخابى بالقائمة النسبية فإننى أرى انه سيكون مناسبا لنا جدا.