AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هاشتاج ‎تركيا تغزو ليبيا يتصدر تويتر | مغردون: سيُهزم الأتراك وسيعودون إلى حجمهم الطبيعي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:13 م
اردوغان
اردوغان
Advertisements
محمد بدران
تصدر هاشتاج "‎تركيا_تغزو_ليبيا"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لفضح ما يفعله أردوغان في المنطقة العربية، ورغبته في التدخل في دولة ليبيا وإشعال الأوضاع فيها، ودعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة داخلها.

ودخل الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا خلال الساعات الماضية عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي: 

"‏في ضل حكومة ليبية ضعيفة متواطئة مع أردوغان لتمكينه بشكل او باخر من ثروات بلادهم الأمر الذي بلا شك يتطلب وقوف الليبيين بشكل موحد لإحباط هذا الغزو التركي لأراضيهم. ‎#تركيا_تغزو_ليبيا".

‏‎#اردوغان دعم الارهاب في اليمن وسوريا وهو الآن يدعمهم في طرابلس، النظام التركي الآن يمثل دور طهران لأنها ضعيفة ويكمل مشاريعها لتدمير المنطقة ككل.‎#تركيا_تغزو_ليبيا.

‏فمن المؤسف ان نشاهد استرخاص دماء الليبيين بهذا الشكل وأن يتم تحديد مصيرهم ومستقبلهم داخل البرلمان التركي ! ‎#تركيا_تغزو_ليبيا.

‏‎#تركيا_تغزو_ليبيا ‎#تركيا إرهابية بكل معنى الكلمة فهي تخدم مصالحها فقط و لا تهتم بشيء غير تهريب النفط ليبي و إنعاش جيوبها و إستعادة سيادة الوهم التي يتبناها ‎#أردوغان المجرم.

‏سيُهزم الأتراك وسيعودون الى حجمهم الطبيعي وتسقط معهم فكرة اعادة الخلافة العثمانية البائدة. ‎#تركيا_تغزو_ليبيا.

‏‎#تركيا_تغزو_ليبيا

الغازي أردوغان عنده خطط توسعية فـ المنطقة وشغال دعم للجماعات الارهابية في ليبيا سلاح ومال حسبي الله عليه.

هاشتاج ‎تركيا تغزو ليبيا يتصدر تويتر | مغردون: سيُهزم الأتراك وسيعودون إلى حجمهم الطبيعي
هاشتاج ‎تركيا تغزو ليبيا يتصدر تويتر | مغردون: سيُهزم الأتراك وسيعودون إلى حجمهم الطبيعي
هاشتاج ‎تركيا تغزو ليبيا يتصدر تويتر | مغردون: سيُهزم الأتراك وسيعودون إلى حجمهم الطبيعي
هاشتاج ‎تركيا تغزو ليبيا يتصدر تويتر | مغردون: سيُهزم الأتراك وسيعودون إلى حجمهم الطبيعي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

#اردوغان_ينتهك_سياده_ليبيا يتصدر تويتر.. ومغردون: خسيس يجب معاقبته اقتصاديا

دمى أردوغان في طرابلس.. كيف يحول الرئيس التركي ليبيا إلى سوريا جديدة؟

فايز السراج يتصدر تويتر.. ومغردون: سراج يبيع ليبيا.. شاهد

البرلمان الليبي يطالب بسحب الثقة من حكومة الوفاق.. أردوغان يستقبل السراج وسط تلميحات بتدخل عسكري في ليبيا.. والجيش يواصل معركة تحرير طرابلس

نقل البرلمان: أردوغان سيسقط في الوحل الليبي ولن يخرج منتصرا

ضاحي خلفان يكشف مخطط قطر وتركيا ضد مصر في ليبيا.. وسر شرط إسرائيل بشأن النفط

ترشيحاتنا

بـ تسريحة القطتين.. لقاء الخميسى برفقة زوجة خالد سليم | شاهد

المشاغبون فى قبضة الأمن بعد تحطيم سيارات نادي المصري | القصة كاملة

احتكار | هيفاء وجسار وحكيم يسيطرون على 8 حفلات ليلة رأس السنة.. صور

كهربا بعد إصابة سعد سمير.. لا يؤخر الله أمرا إلا لخير

من يقلد الآخر .. محمد رمضان أم محمد عادل إمام؟

بعد أزمة اعتقالها .. 20 صورة تبرز أناقة وجمال دنيا بطمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش

قرار عاجل من النائب العام بشأن السائق المتسبب فى حادث تصادم بورسعيد

محدش خلف غيركم | نجمات يتعرضن للشتائم لإخفاء وجوه أبنائهن.. صور