هاشتاج ‎تركيا تغزو ليبيا يتصدر تويتر | مغردون: سيُهزم الأتراك وسيعودون إلى حجمهم الطبيعي

تصدر هاشتاج "‎تركيا_تغزو_ليبيا"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لفضح ما يفعله أردوغان في المنطقة العربية، ورغبته في التدخل في دولة ليبيا وإشعال الأوضاع فيها، ودعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة داخلها.





ودخل الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا خلال الساعات الماضية عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي:





" ‏في ضل حكومة ليبية ضعيفة متواطئة مع أردوغان لتمكينه بشكل او باخر من ثروات بلادهم الأمر الذي بلا شك يتطلب وقوف الليبيين بشكل موحد لإحباط هذا الغزو التركي لأراضيهم. ‎#تركيا_تغزو_ليبيا".





‏‎#اردوغان دعم الارهاب في اليمن وسوريا وهو الآن يدعمهم في طرابلس، النظام التركي الآن يمثل دور طهران لأنها ضعيفة ويكمل مشاريعها لتدمير المنطقة ككل.‎#تركيا_تغزو_ليبيا.





‏فمن المؤسف ان نشاهد استرخاص دماء الليبيين بهذا الشكل وأن يتم تحديد مصيرهم ومستقبلهم داخل البرلمان التركي ! ‎#تركيا_تغزو_ليبيا.





‏‎#تركيا_تغزو_ليبيا ‎#تركيا إرهابية بكل معنى الكلمة فهي تخدم مصالحها فقط و لا تهتم بشيء غير تهريب النفط ليبي و إنعاش جيوبها و إستعادة سيادة الوهم التي يتبناها ‎#أردوغان المجرم.





‏سيُهزم الأتراك وسيعودون الى حجمهم الطبيعي وتسقط معهم فكرة اعادة الخلافة العثمانية البائدة. ‎#تركيا_تغزو_ليبيا.





‏‎#تركيا_تغزو_ليبيا





الغازي أردوغان عنده خطط توسعية فـ المنطقة وشغال دعم للجماعات الارهابية في ليبيا سلاح ومال حسبي الله عليه.