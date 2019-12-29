إطلالة شتوية.. نرمين ماهر تبهر متابعيها في ظهور جديد.. شاهد

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهرت نيرمين ماهر فى الصورة بإطلالة شتوية، حيث ارتدت جاكيت جلد باللون الأسود وبنطلون جينز، وحقيبة يد باللون الأسود، وانتعلت حذاء رياضيا أنيقا .





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نرمين ماهر على تسريحة شعر مميزة، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة والتى كشفت عن جمال ملامحها".





يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضانى الماضي من إخراج وائل إحسان.



