السادات يطالب بإجراء لقاءات بين الحكومة والأحزاب حول شكاوي الانتخابات

قال محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية إنه سعيد بانضمام مجموعة جديدة من الأحزاب لجلسة الحوار الوطني للأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن هذه الجلسة تعتبر رسالة للشعب المصري والأحزاب بأن المناخ السياسى مفتوح وأن هناك فرصة للجميع للمشاركة فى الانتخابات.





وأشار السادات خلال كلمته فى جلسة الحوار الوطنى للأحزاب السياسية بحزب مستقبل وطن إلى أننا اتفقنا على تشكيل لجنة فنية قانونية لتلقى كل مقترحات الأحزاب بشأن النظام الانتخابى المقبل فى قوانين الانتخابات ، والتى من المقرر أن يصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي.





وأوضح أن الأسبوع المقبل سيشهد مناقشة مقترحات بمشروعات قوانين محل بشأن إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية ونظام القائمة المطلقة، وسنرى الأفضل و نتفق عليه جميعا.





وتابع محمد أنور عصمت السادات أن نسبة مشاركة الشعب فى الانتخابات السابقة لم تكن جيدة، مشيرا إلى أننا المواطنين للنزول إلى الانتخابات والمشاركة، ولن تنزل المواطنين إلا إذا شعرت بأن هناك قوانين لا تفصل لأحزاب بعينها.





وطالب بضرورة وجود لقاءات بين الأحزاب السياسية ورئيس الحكومة وزير الدولة للإعلام ورئيس المجلس الأعلى للإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد آلية بشأن التواصل مع الأحزاب حول وجود أى شكاوى أو خروقات فى العملية الانتخابية.



