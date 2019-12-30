سم فى العصير.. كواليس سقوط مبيض محارة وزوجته بتهمة قتل عجوز الجيزة.. ومصرع طفلة غرقا بالصالحية الجديدة

-وفاة هارب من حكم قضائي أثناء ترحيله داخل سيارة شرطة ببني سويف.. والنيابة تصرح بالدفن

-عايز يسافر الكويت.. مبيض محارة وزوجته يقتلان قريبتهما العجوز لسرقتها فى الجيزة



كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لقتل مبيض محارة وزوجته قريبتهما العجوز والاستيلاء علي مصوغاتها الذهبية بمنطقة بولاق الدكرور.



وأكدت التحريات وعملية التحري بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث ونائبه اللواء سامح الحميلي أن قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغا من أهالي منطقة مساكن فيصل يوم الأحد الماضي بالعثور علي جثة مسنة مقيمة بمفردها داخل شقتها مقيدة اليدين والقدمين وفمها مكمم، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث وتبين من الفحص أن المجني عليها تعرضت للخنق ما أدى لمقتلها.



وكشفت معاينة مسرح الجريمة عن فقدان مصوغات ذهبية كانت تتحلى بها القتيلة مع وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة وتم تحريز بقايا عصير داخل كوب زجاجي بمعرفة رجال الأدلة الجنائية.



فريق البحث الذي ترأسه العقيد محمد الشاذلي عكف علي فحص المترددين علي منزل المجني عليها وتفريغ كاميرات المراقبة بالشارع الذي يقع به العقار ونجح فريق البحث الذي يضم كل من الرائد أيمن سكوري والرائد أحمد يحي والرائد أحمد عربي معاوني مباحث بولاق الدكرور بعد 6 ايام من التحري والفحص في التوصل لهوية المتهمين حيث تبين أنهما مبيض محارة وزوجته وهما آخر من زار المجني عليها.



ألقت قوة أمنية القبض علي المتهمين اللذين اعترفا بتفاصيل جريمتهما أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية وقال المتهم أنه يحتاج إلي مبلغ 10 آلاف جنيه يعطيها لسمسار كي يساعده علي السفر للعمل بدولة الكويت ففكر في سرقة قريبته العجوز المقيمة بمفردها منذ 4 سنوات بعد وفاة زوجها وليس لديها أولاد



وأضاف المتهم أنه وزوجته حددا موعد الجريمة وتوجه قبل الموعد المحدد بيومين واشترى دواء مخدرا من صيدلية ثم توجه رفقة زوجته لمنزل العجوز حاملين عصير برتقال بداخله المخدر.



وفور تناول القتيلة العصير شعرت بدوار واستغلت المتهمة الثانية حالتها وقامت بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة واستولي المتهم الرئيسي علي 4 غوايش وسلسلة وخاتم ودبلة.. اعترف المتهم أنه باع جزءا من المصوغات بمبلغ 8 آلاف جنيه وأخفي الباقي وهاتفا محمولا ملك القتيلة بمنزله وأرشد عنها.



ألقت قوة أمنية القبض علي الصائغ مشتري المجوهرات المسروقة لبيان مدى علمه بكونها متحصلات جريمة من عدمه وأحال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة المتهمين الثلاثة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.





كما صرحت النيابة العامة ببني سويف بدفن جثة محكوم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية تبديد، توفي عقب وصوله إلى مستشفى بني سويف العام متأثرا بحالة «إعياء وتوقف في عضلة القلب» عقب إلقاء القبض عليه في تمركز أمنى بنطاق محافظة بني سويف .



كان اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف يفيد بأنه اثناء قيام حملة أمنية بدائرة قسم بني سويف لتحقيق الانضباط بالشارع وضبط الهاربين من تنفيذ أحكام، وأثناء التمركز بميدان الزراعيين دائرة القسم تم ضبط «ناصر. ح .»، ٥٢ سنة، مقيم شارع محمد متولي الشعراوي بندر بني سويف.



وتبين أن المذكور محكوم عليه في القضية رقم 17783 جنح قسم شرطة بني سويف لسنة 2017 حصر رقم 1844 لسنة 2017 «تبديد» غيابيًا بالسجن لمدة 3 سنوات، وسابق اتهامه في 6 قضايا «نصب واستيلاء وقمار وإيصال أمانة»، وعقب إيداعه سيارة الشرطة شعر بحالة إعياء، وجرى استدعاء سيارة الإسعاف ونقله إلى مستشفى بني سويف العام، وتوفي عقب وصوله.



وبسؤال شاهدي الواقعة اللذين كانا رفقة المتوفي بسيارة الشرطة وهما «أ. ي. م»، ٣١ سنة، كوافير، مقيم الخانكة بالقليوبية، أثناء الكشف عليه كونه مقيما خارج المحافظة، و«أ. س. ع»، 19 سنة، عامل بشركة خاصة، مقيم مركز ببا، والمحكوم عليه في 4 قضايا، قررا أنه «عقب صعود المذكور لسيارة الشرطة شعر بحالة إعياء وانتابته حالة إغماء، وتم نقله بسيارة الإسعاف للمستشفى»، ولم يتهما أحدا.



وتبين من توقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفي بمعرفة مفتش الصحة ببني سويف «عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاة اشتباه فشل بالقلب، ولا توجد شبهة جنائية»، كما تبين من سؤال نجل المتوفي ويدعى «محمد»، 35 سنة، موظف بشركة للنقل العام، أيد مضمون ما جاء بالفحص، وقرر أن وفاة والده «قضاء وقدر»، ولم يتهم أحدا ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر رقم 6995 إداري قسم بني سويف.



وطلبت النيابة العامة الاستعلام من مديرية أمن بني سويف عن أسماء القوة المعينة بالتمركز تحديدًا على وجه السرعة، واستدعاء مفتش الصحة لجلسة لسؤاله حول شهادته عن أسباب الوفاة، وطلب مسعفي سيارة الإسعاف لجلسة تحقيق، والتصريح بصرف نجل وشقيق المتوفي من سراي النيابة، وطلب شهادة من المحضر رقم 17783 جنح قسم بني سويف لسنة 2017 حصر رقم 1844 لسنة 2017 المتهم فيها المتوفي.



وفى سياق متصل لقيت طفلة مصرعها غرقا في بير مياه داخل مزرعة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، فيما قام ضباط شرطة الإنقاذ النهرى باستخراج الجثة، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى العام، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من قسم شرطة الصالحية الجديدة، بسقوط طفلة فى بئر مياه داخل مزرعة بناحية منطقة الكسارة دائرة الصالحية الجديدة.



وعلي الفور انتقل قسم شرطة الإنقاذ النهرى بالشرقية إلى مكان الواقعة، وتبين أثناء سير الطفلة "شيماء ع " 13 سنة مقيمة الكسارة الصالحية الجديدة، بمزرعة سقطت في بئر مياه على عمق 13 مترا، ولقيت مصرعها غرقا.



وقامت شرطة الإنقاذ النهرى باستخراج الجثة، وتم نقلها إلى المستشفى العام لتوقيع الكشف الطبى عليها من قبل مفتش الصحة، وبالعرض على نيابة الصالحية الجديدة، التصريح بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



فيما كشفت الاجهزة الامنية بالجيزة ملابسات مقتل سيدة عجوز داخل شقتها ببولاق الدكرور حيث تبين ان رجل وزوجته من اقاربها وراء قتلها لسرقتها.



تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا من قسم شرطة بولاق الدكرور بالعثور على جثة سيدة مسيحية ٦٦ سنة أرملة داخل شقتها مقيدة اليدين والقدمين بحبل ومكممة الفم، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.



نجحت التحريات بقيادة اللواء سامح الحميلي نائب مدير الادارة العامة للمباحث والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة في تحديد هوية المتهمين من خلال فحص المترددين علي المجني عليها قبل الجريمة وكاميرات المراقبة المحيطة بمنزلها وتبين ان المتهمين ٢ من أقاربها مبيض محارة ٣٥ سنة وزوجته ربة منزل ٣٢ سنة.



وتمكنت قوة امنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور والرائد مجدي عوض معاون المباحث من إلقاء القبض علي المتهمين وبمواجهتهما اعترف المتهم الأول أنه يرغب في تدبير مبلغ مالي ١٠ آلاف جنيه لسمسار عقود عمل لتسفيره إلى دولة الكويت وفكر في قتل قريبته العجوز وسرقتها خاصة كونها ارملة وتقيم بمفردها.



وأضاف المتهم في اعترافاته أنه توجه وزوجته إلى شقتها بحجة زيارتها وبحوزتهما عصير يحتوي علي منوم وما ان تناولته العجوز حتى سقطت فاقدة للوعي فقاما بتقييدها وتكميم فمها بعد كتم انفاسها للتأكد من مقتلها.



تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

