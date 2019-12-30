«من أنتم».. قذاف الدم يكشف سبب مقولة القذافي الشهيرة |شاهد

كشف أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا، عن سبب مقولة الرئيس الراحل معمر القذافي الشهيرة «من أنتم»، موضحا أن هذه المقولة كانت إجابة وليس سؤالا كما يعتقد البعض.





وأكد أحمد قذاف الدم خلال لقائه في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» أن العقيد معمر القذافي كان يقصد بـ «من أنتم» الأشخاص التي تخرب وتدمر البلدان العربية الآن، خاصة الذين تآمروا وتحالفوا مع العدو.





وتساءل منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا: هل معقول مواطن يساعد في حرق وتدمير المنشآت والمطارات في بلده ويفتخر بهذه الممارسات؟، ليبيا أصبحت مرتع لكل حثالة العالم، مؤكدا أن الليبيين تجمعوا وتنادوا بالاستقرار.





وأضاف أحمد قذاف الدم: «أقول لمن لديهم أي أطماع في ليبيا اتركونا في حالنا ولا تتدخلوا في شؤوننا وليس لدينا أي مشكلة بين أبناء الوطن الواحد أو بين ليبي وليبي».





وأوضح أن كل الليبيين نادمون علي ما حدث في 2011، بعد موت القذافي، لافتا إلى أنه من حق الشعب يثور على نظام القذافي ولكن التحالف مع العدو لتدمير البلد فهذا يعتبر خيانة، لأن هناك فرقا بين الخيانة ووجه النظر وهؤلاء جواسيس مندسون.







