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أخبار العالم

فيديو جديد للقصف الأمريكي على مواقع حزب الله بسوريا والعراق

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:20 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، شريط فيديو جديد للهجمات التي شنها الطيران العسكري الأمريكية على مواقع لحزب الله في سوريا والعراق. 

وقالت فضائية العربية إن 41 إيرانيا و25 من عناصر الحشد الشعبي العراقي هم حصيلة القصف الأمريكي على مقرات حزب الله في سوريا والعراق. 

وكانت استخبارات كتائب حزب الله أكدت أن معركتها اليوم باتت مع الولايات المتحدة مفتوحة على كل الاحتمالات قائلة إنه: "لا خيار لنا سوى المواجهة".

وأضافت أن: "ليس ثمة حسابات ستمنعنا من الرد على جريمة استهداف حماة الوطن من أبناء الحشد الشعبي". 

وتابعت: "نحن في حالة استنفار وانعقاد مستمر لبحث آلية الرد المناسب من الخيارات المتاحة لدينا على الجريمة الأميركية بحق أبناء الحشد الشعبي". 

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسئولين أمريكيين قولهم إن قوات التحالف الدولي ضد داعش، بقيادة واشنطن، نفذت ضربات جوية استهدفت مقار لحزب الله في العراق.

وقال المسئولون: "الجيش الأمريكي نفذ ضربات دفاعية في العراق وسوريا ضد جماعة كتائب حزب الله".

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن عددًا من عناصر حركة حزب الله لقوا مصرعهم إثر استهداف طائرة بدون طيار لمعسكر القائم غربي العراق.
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