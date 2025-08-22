قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاسيميرو يدخل دائرة اهتمامات اتحاد جدة بتوصية من بنزيما
استغاث بوزير الثقافة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتنحى عن قضاياها بعد عودتها لـ حسام حبيب
العلماء يحذرون من عاصفة شمسية قوية تهدد الأرض.. ماذا يحدث؟
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
الجامعة العربية: نؤيد بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها
طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب
يسري جبر: النبي حدد 6 أجناس ربوية في التعاملات التجارية
عودة الموجة الحارة .. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس السبت والأحد
حسام موافي يكشف عن كنز حقيقي للإنسان.. يُفتح في هذا الوقت
5 فئات تصرف الدعم النقدي المشروط.. تعرف عليها
أمين تنظيم الجيل: إعلان المجاعة في غزة جرس إنذار لكارثة إنسانية خطيرة
سعر الريال السعودي مساء اليوم 22-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صوته يسكن القلوب قبل الآذان.. صدى البلد يكرم الشيخ محمد حسن الصعيدي .. فيديو وصور

الشيخ محمد حسن الصعيدي
الشيخ محمد حسن الصعيدي
محمد صبري عبد الرحيم

استضاف موقع «صدى البلد»، الشيخ محمد حسن الصعيدي، القارئ والمبتهل بالإذاعة والتلفزيون، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وذلك تقديرًا لجمال صوته وتميّزه في فن التلاوة والابتهال الديني، وفوزه في العديد من مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية.

ويعد الشيخ محمد حسن الصعيدي من الأصوات النادرة، فهو قارئ من طرازٍ رفيع، تربّى في رحاب كتاب الله تعالى، ونشأ على محبة التلاوة والتدبر، هو صاحب الصوت العذب، والنبرة التي تسكن القلوب قبل الآذان.

الشيخ محمد حسن الصعيدي القارئ والمبتهل بالإذاعة والتلفزيون، فهو صاحب الأداء المتميز والتلاوات التي تحمل روح الزمن الجميل، وهو أحد أبناء القرآن المخلصين، والحاصل على جوائز عديدة من بينها مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم، والتي تُعد من أهم المسابقات القرآنية في مصر والعالم العربي، وطالما الشيخ محمد حسن الصعيدي بصوته المتأثر بكبار القراء، وعلى رأسهم الشيخ محمد صديق المنشاوي، الذي ترك بصمته العميقة في وجدانه.

وكشف الشيخ محمد حسن الصعيدي، خلال ندوة في موقع «صدى البلد»، عن أنه حفظ القرآن الكريم منذ صغره، وقد تأثر في تلاوته بالمشايخ العظماء مثل الشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ مصطفى إسماعيل - رحمهما الله. 

وقال: «فن الابتهالات الدينية كان ولا يزال غذاء للروح، ومنذ صغري، كان والدي ووالدتي يجعلانني أستمع إلى رواد وأساتذة الابتهال في إذاعة القرآن الكريم، من هنا تعلقت كثيرًا بهذا الفن».

وأكد أن حفظ القرآن ليس مجرد حفظ للنصوص، بل هو رحلة روحانية تبدأ منذ الصغر، حيث يربط حفظه بالاستماع المبكر إلى كبار المشايخ في إذاعة القرآن الكريم، ما أعطاه غرسًا حبِّيًا لهذا الفن العظيم، هذا يؤكد أن القرآن هو غذاء للروح، وأن الابتهال والنطق بهما يحملان أثرًا خالدًا في النفس، ويضيّان القلب بصوت حنون وروحانيات سماوية.


 

وواصل: كان الشيخ محمد صديق المنشاوي هو الصوت الأقرب إلى قلبي، تلاواته كانت تشدّني، فيها خضوع وخشوع وصدق في الأداء، وهذا ما حاولت أن أقتدي به منذ نعومة أظافري".

وتابع: «تأثري بالشيخ المنشاوي لم يكن في الصوت فقط، بل في الإحساس، فهو مدرسة كاملة في التلاوة، ومن أراد أن يشعر بعظمة القرآن، فليستمع إليه».


 

الشيخ محمد حسن الصعيدي الصعيدي محمد حسن الصعيدي القارئ والمبتهل بالإذاعة والتلفزيون حفظ القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

ترشيحاتنا

الشيخ محمد حسن الصعيدي

صوته يسكن القلوب قبل الآذان.. صدى البلد يكرم الشيخ محمد حسن الصعيدي .. فيديو وصور

خطيب المسجد النبوي

السعيد من ارتدى أثوابها .. خطيب المسجد النبوي يوصي بهذه الطاعة بكل الأوقات

أذكار المساء كاملة

أذكار المساء كاملة.. ردد أفضل 7 أدعية تجمع لك خير الدنيا والآخرة

بالصور

التغذية الموجهة ضد التهاب المفاصل .. أطعمة تقلل الألم وتعزز صحة الغضاريف

أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل

تظهر على الوجه.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول

علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه

لمواجهة الطقس الحار.. أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم
أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم
أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

سعره أكثر من 5 آلاف دولار .. أغلى برجر في العالم

أغلى برجر في العالم
أغلى برجر في العالم
أغلى برجر في العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد