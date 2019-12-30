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أخبار العالم

مقتل قيادي عسكري كبير مقرب من قائد فيلق القدس الإيراني في العراق

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:51 ص
أبو علي الخزعلي
أبو علي الخزعلي
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قسم الخارجي
كشفت مصادر أمنية عراقية، عن مقتل أبو علي الخزعلي، القيادي في حزب الله العربي، والمقرب من قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، خلال الهجمات الأمريكية. 

وقالت المصادر إن "أبو علي الخزعلي"، آمر الفوج الأول في اللواء 45 "كتائب حزب الله" الإرهابي بالعراق، قتل خلال الضربة الجوية التي نفذتها طائرات أمريكية.

وقالت فضائية العربية إن 41 إيرانيا و25 من عناصر الحشد الشعبي العراقي هم حصيلة القصف الأمريكي على مقرات حزب الله في سوريا والعراق. 

وكانت استخبارات كتائب حزب الله أكدت أن معركتها اليوم باتت مع الولايات المتحدة مفتوحة على كل الاحتمالات قائلة إنه: "لا خيار لنا سوى المواجهة".

وأضافت أن: "ليس ثمة حسابات ستمنعنا من الرد على جريمة استهداف حماة الوطن من أبناء الحشد الشعبي". 

وتابعت: "نحن في حالة استنفار وانعقاد مستمر لبحث آلية الرد المناسب من الخيارات المتاحة لدينا على الجريمة الأميركية بحق أبناء الحشد الشعبي". 

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسئولين أمريكيين قولهم إن قوات التحالف الدولي ضد داعش، بقيادة واشنطن، نفذت ضربات جوية استهدفت مقار لحزب الله في العراق.

وقال المسئولون: "الجيش الأمريكي نفذ ضربات دفاعية في العراق وسوريا ضد جماعة كتائب حزب الله".

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن عددًا من عناصر حركة حزب الله لقوا مصرعهم إثر استهداف طائرة بدون طيار لمعسكر القائم غربي العراق.
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