فحص 1530 مواطنا بقرية السعادنة في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في برنامج القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وكشف التقرير الذي يُعرض على المحافظ في هذا الشأن، أنه تم تنفيذ قافلة بقرية السعادنة مركز بني سويف، على مدار أول أمس السبت وأمس الأحد"، مكونة من 11 عيادة 9 تخصصات، حيث تمكنت من الكشف على 1530 مواطنا، معمل دم 75، معمل طفيليات 25، حالات الأشعة 31، و8 على نفقة الدولة، وتحويل 17 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، وتثقيف صحي 141.



كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات تثقيفية حول الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي، السعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، الأمراض غير المعدية "الضغط، السكر، السمنة"، وأورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدات الحوامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 110 مواطنين.