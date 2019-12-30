تمشيط 7 مزارع وفحص 12 شقة في حملة مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة أمنية مكبرة بقطاع مدينة السادات، تحت إشراف اللواء محمد ناجي، مدير الأمن، لملاحقة ذوي الأحكام القضائية والخارجين عن القانون.



وبحسب بيان، الاثنين، شملت الحملة تمشيط 7 مزارع بالظهير الصحراوي للمحافظة، وذلك لمنع اختباء العناصر الخطرة بها وملاحقة ذوي الأحكام القضائية المطلوب التنفيذ عليهم.



كما تم فحص 12 شقة سكنية بالمناطق السكنية المختلفة على مستوى المدينة لمعرفة المقيمين بها، والتأكد من هويتهم والحالة الأمنية الخاصة بهم.



وأكد مدير الأمن على استمرار الحملات الأمنية بشكل مكثف ويومي على أوسع نطاق لملاحقة الخارجين عن القانون وفرض الحالة الأمنية المستقرة.