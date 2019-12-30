انقلاب أتوبيس مشجعى النادى المصرى.. خروج المصابين وخضوع السائق لجراحة عاجلة

خرج جميع مشجعى النادى المصرى البورسعيدى المصابين فى حادث انقلاب الأتوبيس الذى كان يقلهم لمتابعة مباراة ناديهم مع نادى بيراميدز فى الكونفدرالية، والتى أقيمت أمس الأحد بالإسكندرية.



وكان أحد أتوبيسات مشجعي المصري العائد من الإسكندرية، تعرض لحادث انقلاب على طريق بورسعيد دمياط الذي شهد وفاة 23 فتاة من عاملات الاستثمار وإصابة 6 آخرين منذ يومين.



وأكد شهدود العيان أن الظلام الدامس الذي يشهده الطريق تسبب فى اصطدام الأتوبيس الذى كانوا يستقلونه بالجزيرة الوسطى وانقلابه لولا تمكن السائق من تفادى الأمر مما كان له الأثر فى نجاة كل من بداخله من الموت المحقق، برغم ما لحق بهم من إصابات لم تخرج عن كونها كدمات وسحجات نتيجة تحطم زجاج الأتوبيس وتناثره والارتطام بقوائمه الحديدية.



وخضع سائق الأتوبيس لجراحة عاجلة نتيجة شدة إصابته عقب وصوله لمستشفى السلام الدولى وحالته العامة مستقرة.



كان أهالي بورسعيد استقبلوا منذ قليل استغاثات من قبل بعض مشجعي المصري على صفحاتهم لإرسال سيارات إسعاف لإنقاذهم بعد انقلاب أتوبيس كانوا يستقلونه أمام منطقة شركات البترول غرب بورسعيد بطريق دمياط السريع.



ودفعت الهيئة العامة بسيارات الإسعاف، فيما دفعت شركات البترول بأجهزة الإنقاذ التابعة لها لإنقاذ الركاب، ونقلهم إلى مستشفيات بورسعيد.



