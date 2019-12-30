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حوادث

إصابة طالبتين بتسمم تناولا مخبوزات من بائع متجول بسوهاج

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:03 ص
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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خالد رياض
استقبل مستشفى راشد التخصصي بسوهاج، طالبتين مصابتين بتسمم غذائي إثر تناولهما مخبوزات من بائع متجول بدائرة مركز جرجا بسوهاج.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مركز شرطة جرجا يفيد، ورود بلاغ من مستشفى راشد التخصصي بوصول كل من "بشاير.م.ا" 15 عاما طالبة، وابنة عمها "بسمة.ج.ا" 15 عاما طالبة وتقيمان بناحية دائرة المركز مصابتين حالة إعياء واضطراب بالوعي ادعاء تناول طعام فاسد.

انتقل مأمور وضباط المباحث وبسؤال والد الأولي "مصطي.ا.م" 59 عاما نجار ويقيم بذات الناحية قرر بتناول المذكورتين "مخبوزات" قامتا بشرائها من أحد الباعة الجائلين مما أدى لإصابتهما ونفي الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.
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